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大陸 大陸焦點 特派現場

花1300萬買國家隊總教練　李鐵自白靠人脈收買對手「打假球」上位

▲▼大陸男足前總教練李鐵在《央視》反腐節目中懺悔。（圖／翻攝央視）

▲大陸男足前總教練李鐵在《央視》反腐節目中懺悔。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》昨（9日）晚播出反腐片第四集，將2023年爆發的大陸足協貪腐案細節逐一公開，包括大陸國家體育總局前副局長、足協黨委書記杜兆才，足協前主席陳戌源，大陸男足國家隊前總教練李鐵先後在節目中自白懺悔，不僅陳戌元在鏡頭前痛哭，李鐵也自曝花300萬元人民幣（約1300萬元新台幣）買下國足總教練的秘辛。

▲▼前中國男足總教練李鐵。（圖／CFP）

▲李鐵擔任男足國家隊總教練爭議不斷。（圖／CFP，下同）

《央廣網》報導，李鐵之所以能夠成為國家隊主教練，是因為先後帶領兩支中甲球隊成功衝入中超，這一成績對他的行業地位起到了很好的作用，但事實上這背後是大量的假球。

據了解，李鐵在2015年帶領中甲球隊華夏幸福挑戰升級，只見賽季只剩9場比賽，華夏幸福僅排名第6位，升級前景並不樂觀。因此，待李鐵一上任，球隊高層直接提出，「希望動用人脈收買對手。」李鐵自白時提到，做球員時最憎恨的就是踢假球的人，但我知道這可能會幫助球隊增加衝超機率，「第一次獨立成為球隊主教練，也特別想證明自己。」

結果，李鐵上任後打出神奇的八連勝，不僅帶領球隊升級，也讓個人執教能力獲得球界認可。不過，八連勝的背後，卻是球團花費1400萬元人民幣（約6118萬元新台幣）買下對手放水及透過李鐵教練團直接收買對方球員，完成「雙保險」。

▲中國大陸前男足主帥李鐵。（圖／CFP）

由於兩次的率隊升級成功，李鐵已經累積報少威望和人脈，隨著大陸男足總教練懸缺，李鐵的野心便瞄準這個足球界「權勢」巔峰的職位。

李鐵表示，「太想成為國家隊主教練，所以就想了很多辦法，找了很多人去請託，找了足協領導，能幫我說好話、推薦我。」李鐵一方面遊說球隊出錢幫他做工作，球隊拿出200萬元（人民幣，下同）向陳戌源行賄；另一方面，李鐵覺得時任足協秘書長劉奕也頗具話語權，於是自掏腰包送給劉奕100萬元。

最終，李鐵先被提拔為大陸男足國家選拔隊主總教練，前教練辭職後，隨即被任命為總教練，手握大權的李鐵緊接著與原球隊卓爾俱樂部以總額6000萬元的金額簽下合約，實際上用來掩蓋權錢交易的本質，並將卓爾隊的四名球員選入了國家隊大名單。

李鐵在節目中懺悔稱，「我是非常後悔的，還是要踏踏實實，也要走正路，不要急功近利，不要想盡一切辦法去走捷徑。」

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