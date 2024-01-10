　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家附近「1間彩券行」暴增變5家！內行喊超賺　真相曝光

▲本屆最後一期威力彩明開獎。（圖／台彩提供）

▲有網友驚呼，家附近開了好幾間彩券行。（示意圖／台彩提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近震驚發現，常去的一間早午餐店，變成了彩券行；更誇張的是，住處附近原本只有1家彩券行，這個月竟暴增到5家，讓他不禁好奇直呼，「這麼好賺嗎？」。對此，台彩公司吐露背後真相，解釋了民眾近期為何會有「彩券行開不停」的錯覺。

網友在PTT發文提到，「我最近要去喜歡的早午餐店吃好料，結果發現早午餐店倒了變成彩券行，會不會太扯阿？本來租屋處附近只有1家彩券行，但光這個月就變5家了耶？做彩券這麼好賺嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話題引起熱烈討論，許多鄉民表示，「我家附近新開了3家，不知道都是誰在買的，經過時也沒啥人啊」、「彩券行好像符合資格就能開」、「過年快到了，可以狠撈一筆」、「方便寫劇本」、「好不好賺不確定，但至少代表不容易虧」、「最近新開了好多家」、「我澎湖這邊同個老闆有6間的樣子，找一堆人抽，好賺啊」、「景氣越不好，想賭一把的就越多」、「這次是換約啦，以前倒的也很多」。

▲▼大樂透,威力彩。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

而PO文也釣出內行，直言「一堆都拿自己1樓店面的產權來用，根本不用裝潢，設備成本比自助洗衣店還便宜，監視器擺著就可以躺了，請工讀生也不需要教什麼。」

事實上，「第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商」在去年5月31日進行抽籤，台彩公司考量整體銷售狀況，將第4屆的5800家減少為5500家，所以總數量其實是變少的；而隨著第5屆公益彩券於元旦登場，各地彩券行也紛紛進行換裝，因原有經銷商更換招牌、新舊經銷商交替等，許多人才會有「彩券行開不停」的錯覺。

ET快訊
防割喉案重演　北市擬設置「班班求救鈴」
肯德基連續15天「買1送1」！　蛋撻、雞塊都有
快訊／三重警執勤　舉槍中彈身亡
快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬
台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴
獨／連續砍殺3護理師　兇手判9年4月賠913萬
前立委張顯耀《反滲透法》遭搜索約談　100萬重金交保
幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定發警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

剛領完年終「一堆家電突壞掉」　神巧合爆共鳴：每年都這樣

防割喉案重演！　北市教育局擬在中小學設置「班班求救鈴」　

日本賑災專戶1天暴增1億　全台5天捐逾2億元

呱吉不忍了！《夜夜秀》髒話開噴黃國昌　總統、政黨票全表態

大同大學打造全台第一隻跳舞機械蟲　攜手稻草人舞團演出

家附近「1間彩券行」暴增變5家！內行喊超賺　真相曝光

男生普遍不愛甜食？　網揭1原因：不值得

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

剛領完年終「一堆家電突壞掉」　神巧合爆共鳴：每年都這樣

防割喉案重演！　北市教育局擬在中小學設置「班班求救鈴」　

日本賑災專戶1天暴增1億　全台5天捐逾2億元

呱吉不忍了！《夜夜秀》髒話開噴黃國昌　總統、政黨票全表態

大同大學打造全台第一隻跳舞機械蟲　攜手稻草人舞團演出

家附近「1間彩券行」暴增變5家！內行喊超賺　真相曝光

男生普遍不愛甜食？　網揭1原因：不值得

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

幕後／傳民眾黨聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

台美混血賀博入選美國麥當勞明星賽　台籃歷史第一人！

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

格林自信不會再有「滑稽動作」　曝禁賽前10天完全沒碰籃球

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

「台北華爾街」店王出爐　屈臣氏每坪254萬換房東

汐止新去處！「下寮溪防汛道路」更新　順遊百年隧道、星際遊戲場

「從沒想過養雞」夫妻收編自來帥公雞　意外譜暖心愛情故事

摩洛哥「百年咖啡」登台了！爽喝逾200款咖啡　還有台灣限定可頌

肯德基連續15天「買1送1」！12款銅板組合蛋撻、雞塊都有

生活熱門新聞

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

不是通知單！返鄉投票「這張」最重要

百萬大缺工成常態　傳產怨高薪等嘸人

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

空中英語教室出手！教衛星和飛彈的英文差別

年菜最不想看到什麼　全場點名2道菜

今挑戰「強烈冷氣團」午後急降溫　連2天探8℃↓

低溫下修！　今挑戰「寒流」入夜恐跌破8℃

台灣人超愛說2個字　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

漢堡王跟上六福村　「優惠警報」飛越官網

更多熱門

相關新聞

彩券行買2萬下注NBA　他槓龜直接落跑

彩券行買2萬下注NBA　他槓龜直接落跑

北市大安區信義路上一家彩券行，平時由1對夫妻經營，5日上午11時許，1名陌生客人走入投注店內，並且下注NBA美國職籃，下注金塊對決勇士比賽，且一場下注金額就是2萬元，最後輸了卻表示要去領錢，最後竟然直接落跑，讓店家氣得報警處理。

基隆2男持刀搶夜市旁彩券行　正妹店員反抗畫面曝

基隆2男持刀搶夜市旁彩券行　正妹店員反抗畫面曝

惡贓藉口「飲水機沒水」三度行竊

惡贓藉口「飲水機沒水」三度行竊

見過家長了！「男友手機」震碎她三觀　爽衝淫亂見面會

見過家長了！「男友手機」震碎她三觀　爽衝淫亂見面會

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

關鍵字：

彩券行台彩公司換約新政策網友疑問震驚

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面