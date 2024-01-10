家附近「1間彩券行」暴增變5家！內行喊超賺　真相曝光

▲有網友驚呼，家附近開了好幾間彩券行。（示意圖／台彩提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近震驚發現，常去的一間早午餐店，變成了彩券行；更誇張的是，住處附近原本只有1家彩券行，這個月竟暴增到5家，讓他不禁好奇直呼，「這麼好賺嗎？」。對此，台彩公司吐露背後真相，解釋了民眾近期為何會有「彩券行開不停」的錯覺。

網友在PTT發文提到，「我最近要去喜歡的早午餐店吃好料，結果發現早午餐店倒了變成彩券行，會不會太扯阿？本來租屋處附近只有1家彩券行，但光這個月就變5家了耶？做彩券這麼好賺嗎？」

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話題引起熱烈討論，許多鄉民表示，「我家附近新開了3家，不知道都是誰在買的，經過時也沒啥人啊」、「彩券行好像符合資格就能開」、「過年快到了，可以狠撈一筆」、「方便寫劇本」、「好不好賺不確定，但至少代表不容易虧」、「最近新開了好多家」、「我澎湖這邊同個老闆有6間的樣子，找一堆人抽，好賺啊」、「景氣越不好，想賭一把的就越多」、「這次是換約啦，以前倒的也很多」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

而PO文也釣出內行，直言「一堆都拿自己1樓店面的產權來用，根本不用裝潢，設備成本比自助洗衣店還便宜，監視器擺著就可以躺了，請工讀生也不需要教什麼。」

事實上，「第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商」在去年5月31日進行抽籤，台彩公司考量整體銷售狀況，將第4屆的5800家減少為5500家，所以總數量其實是變少的；而隨著第5屆公益彩券於元旦登場，各地彩券行也紛紛進行換裝，因原有經銷商更換招牌、新舊經銷商交替等，許多人才會有「彩券行開不停」的錯覺。