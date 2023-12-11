男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」　稱：錢太多花不完

▲中獎男子（左）現場捐出人民幣5300萬。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一郭先生今（11）日帶著「頭套」前去領彩券獎金8662萬元（人民幣，下同，約台幣3.8億元），並在現場直接捐給了河南體育發展基金會5300萬元（約台幣2.3億元）。他表示，「錢太多，在當地也花不完，不會因為中獎就躺平，生活必須得努力。」

據《頭條新聞》報導，郭先生表示，一個月前路過彩券行，就花了100元（約台幣444元）機選了5注10倍的超級大樂透，沒想到竟然中了大獎。不過，他覺得錢太多，在當地也花不完，不會因為中獎就躺平，稱「還得靠幹，必須幹！」接下來將用手上這筆錢，買下店面和學區房繼續努力奮鬥。

▲郭先生帶著造型頭套前往領獎。（圖／翻攝自微博）

報導指出，根據中國體彩官網，超級大樂透是體彩明星遊戲，基本投注是指從前區號碼中任選五個號碼，並從後區號碼中任選兩個號碼的組合進行投注。

消息一出也引起網友熱議，「換作是我，肯定一毛也捨不得捐」、「得多大度才會捐出三分之二」、「就得是有這種心態的人來中大獎」、「中獎是件好事兒，能多捐點就多捐點」、「不貪財，好人一生平安」、「運氣來了，擋都擋不住」。