藉口「飲水機沒水」騙開彩券行店員　惡賊三度行竊終落網

▲購買彩券熟客巫姓男子支開店員3度竊取彩券行內現金。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一家彩券行本月遭小偷光顧3次，前一、二次店家因損失只有2-3千元，一度以為算錯帳由店員自行填補，直到前日不見1萬4千餘元，這才驚覺遭竊而立即報警。經調閱監視器鎖定常來買彩券熟客40歲巫姓男子所為，並以飲水機沒水支開店員後下手，警方昨日趁巫男前來買彩券探口風之際，當場將逮捕，並起出1萬餘元贓款。

▲▼警方趁巫男再次前來購買彩券探口風時，將他逮捕並起出贓款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所21日接獲轄區某彩券行報案，店內財物失竊，經調閱監視器發現是一名常來買彩券的熟客所為，員警隨即進行追查，經清查鎖定該巫姓男子身分，於本月共竊取該店3次現金，前2次因損失不大(2至3千元)店員以為是算錯帳自行填補，但第3次損失1萬4千餘元金額太大才報警。

員警清查期間，店員想起巫男曾說店內飲水機沒水，借故要求店員去補水，但卻發現其實還有水，因巫男為常客當時不疑有他，回想應是故意支開店員藉機下手，員警觀察到巫男下手後隔天都會若無其事地回到店內買彩券，可能是想藉機了解犯行有無曝光。員警研判這次他應會再度回店內打探消息，於是與店員保持密切聯繫，昨（22日）日13時許，巫男果然又到店內買彩券，員警立即到場盤查，並在巫男衣服口袋起出1萬多元贓款，全案依法移請偵辦。