　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「最美女局長」升官如火箭　受訪3語言切換超6

▲顏職擔當！最美女局長升官如火箭。（圖／翻攝影自赤焰新聞）

▲肖敏。（圖／翻攝影自赤焰新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省委組織部1月1日發布幹部任前公示，現任武漢市文化和旅遊局黨委書記、局長的肖敏，擬提名為省直管市長候選人。公布的履歷顯示，肖敏曾擔任組織部長、政法委書記等職，英語德語可無縫切換，獲陸媒大讚「為近年來少見的才貌俱佳的廳級官員」。

據《赤焰新聞》報導，湖北共有仙桃、潛江、天門三個省直管市，不出意外，肖敏將在這三個地方中的其中一個，開始新的工作和生活。

公開資料顯示，肖敏，女，漢族，1979年11月生，在職碩士研究生、法律碩士，中共黨員，為武漢本地人，她2001年7月參加工作，曾先後擔任武漢市洪山區委常委、區政府黨組成員，洪山區委常委、統戰部部長；洪山區委常委、組織部部長；洪山區委副書記、政法委書記等職。2022年2月就任湖北省武漢市文化及旅遊局黨委書記、局長。

▲顏職擔當！最美女局長升官如火箭。（圖／翻攝影自赤焰新聞）

2023年4月，大陸一段名為「特種兵式」遊武漢的影片在社群媒體上瘋傳，引發網友熱議。在12分鐘的訪談中，肖敏先是用英語向遊客介紹了武漢的名勝古蹟和豐富的文化資源，包括黃鶴樓、東湖、武漢博物館等。隨後，她又流利地切換到中文，邀請遊客來武漢旅遊，歡迎他們親身體驗武漢的美食、文化和人文魅力。最後還用德語誠摯邀請大家來武漢多走走多看看。

影片中，蕭敏英語、德語無縫切換，並現場翻譯《黃鶴樓》詩句。這段影片一經發布，迅速在社群媒體上引起轟動，獲網友紛紛按讚。

在就任武漢市文旅局長時，官方這樣評價她，該同志組織觀念和大局意識強，年輕有活力，幹事有衝勁，工作認真負責，思路清晰，勇於克難攻堅，有較強的溝通協調能力。處事幹練，執行力強，相容性好。

ET快訊
Doris老公被網模閨蜜吃！　露骨LINE曝光
快訊／戴資穎2024年首勝到手！　直落二擊退張蓓雯
賴清德懸賞百萬駁私生子傳言　邱毅再發241字爆料
HONDA推出「全新廠徽」！　2款新車造型前衛
陸研擬「第2波制裁」殺傷力？　高孔廉：可能超過1／4商品影響
這群人13年「最後一拍」！展榮請客紙板震撼萬人
口譯哥也傻眼！國家警報這裡也翻錯　現場全笑了
快訊／翻車撞爛！　3乘客逃出、駕駛受困亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

民進黨若勝選北京怎反應？　中聯部長：對台立場沒有變化

花1300萬買國家隊總教練　李鐵自白靠人脈收買對手「打假球」上位

「最美女局長」升官如火箭　受訪3語言切換超6

陸研擬「第2波制裁」殺傷力？　高孔廉：可能超過1／4商品影響可觀

女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

「陳奕迅」兼差賣臭豆腐畫面流出！女客狂笑讓他超尷尬

選前再出手！陸：研究中止ECFA農漁、機械等產品關稅減

學術探測衛星變飛彈威脅？　陸軍事專家驚「好無知」還原發射過程

不想被打擾！梁朝偉看電影都買3張票　粉絲笑：影帝這麼社恐

香港與東協更新自貿協定　納入珠寶、藥物、食品及紡織品

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

2男結婚...媽台上暖心致詞　「上天給予愛人不同的方式」

民進黨若勝選北京怎反應？　中聯部長：對台立場沒有變化

花1300萬買國家隊總教練　李鐵自白靠人脈收買對手「打假球」上位

「最美女局長」升官如火箭　受訪3語言切換超6

陸研擬「第2波制裁」殺傷力？　高孔廉：可能超過1／4商品影響可觀

女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

「陳奕迅」兼差賣臭豆腐畫面流出！女客狂笑讓他超尷尬

選前再出手！陸：研究中止ECFA農漁、機械等產品關稅減

學術探測衛星變飛彈威脅？　陸軍事專家驚「好無知」還原發射過程

不想被打擾！梁朝偉看電影都買3張票　粉絲笑：影帝這麼社恐

香港與東協更新自貿協定　納入珠寶、藥物、食品及紡織品

侯友宜邀藍白共治　柯文哲：最有機會政黨輪替、最好的領導人都是我

沖繩恐怖撞飄經驗！落地窗突探「慘白臉」　她嚇壞高燒

獨居婦家中跌倒...兒子電話求救　英勇警消爬2樓破窗救人

北捷文湖線上班時段走走停停　竟是因鴿子觸碰障礙物警訊

救國團2024年冬令冒險營　1／15報名優惠300元

前租客輕生「害房變凶宅」！家人全拋棄繼承…房東改找他求償贏了

每件78元有找！　超商「哈根達斯迷你杯／雪糕買3送2」限時6周囤

國民黨開放2區接受推薦影片　柯文哲：藍小雞要找「比較強的母雞」

實現零碳排=房價漲？建商漲價新招　內行指：太粗暴

利潔時堅持從共好出發　提倡員工自主成功、締造更健康世界

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

大陸熱門新聞

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

「陳奕迅」兼差賣臭豆腐？女客讓他超尷尬

網紅疑因彈菸灰被殺身亡　兇手狂砍他腦袋十幾刀

陸公告2024年發射衛星時間表曝光！

陸研擬「第2波制裁」殺傷力？

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

學術探測衛星變飛彈威脅？　陸軍事專家驚：無知

微博熱議「台灣國家警報」　 陸網嘆：沒想到！

陸：研究中止ECFA農漁等產品關稅減讓

港大正妹博士下海當直播主！臥底秀場半年

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

業內揭國泰航空「機師荒」真實原因

梁朝偉看電影都買3張票！粉絲：影帝這麼社恐

天價帝王綠翡翠終於找到！主人曬本體樂歪

更多熱門

相關新聞

哈爾濱成冬季旅遊「黑馬」並非偶然

哈爾濱成冬季旅遊「黑馬」並非偶然

哈爾濱文旅局近日公布數據顯示，截至2024元旦假期結束，當地旅遊總收益高達59.14億元（人民幣，下同），達到歷史高峰。多數人稱，原為冬季旅遊首選的三亞，從沒想過這個冬天輸給了哈爾濱。不過哈爾濱文旅局也表示，此次觀光規畫其實已準備了一年，爆紅並非偶然。

犬隻疲憊不堪！陸網呼籲取消雪橇犬載客

犬隻疲憊不堪！陸網呼籲取消雪橇犬載客

迪士尼、環球影城進駐杭州？　文旅局：已與法國狂人谷簽合作意向

迪士尼、環球影城進駐杭州？　文旅局：已與法國狂人谷簽合作意向

畫面曝！媽放任亂玩電梯　女童遭門縫夾手

畫面曝！媽放任亂玩電梯　女童遭門縫夾手

陸官員變裝當網紅　「白鹿仙子」零下20度穿窄裙拚觀光

陸官員變裝當網紅　「白鹿仙子」零下20度穿窄裙拚觀光

關鍵字：

湖北省肖敏武漢市文旅局廳級官員

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面