「最美女局長」升官如火箭　受訪3語言切換超6

▲肖敏。（圖／翻攝影自赤焰新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省委組織部1月1日發布幹部任前公示，現任武漢市文化和旅遊局黨委書記、局長的肖敏，擬提名為省直管市長候選人。公布的履歷顯示，肖敏曾擔任組織部長、政法委書記等職，英語德語可無縫切換，獲陸媒大讚「為近年來少見的才貌俱佳的廳級官員」。

據《赤焰新聞》報導，湖北共有仙桃、潛江、天門三個省直管市，不出意外，肖敏將在這三個地方中的其中一個，開始新的工作和生活。

公開資料顯示，肖敏，女，漢族，1979年11月生，在職碩士研究生、法律碩士，中共黨員，為武漢本地人，她2001年7月參加工作，曾先後擔任武漢市洪山區委常委、區政府黨組成員，洪山區委常委、統戰部部長；洪山區委常委、組織部部長；洪山區委副書記、政法委書記等職。2022年2月就任湖北省武漢市文化及旅遊局黨委書記、局長。

2023年4月，大陸一段名為「特種兵式」遊武漢的影片在社群媒體上瘋傳，引發網友熱議。在12分鐘的訪談中，肖敏先是用英語向遊客介紹了武漢的名勝古蹟和豐富的文化資源，包括黃鶴樓、東湖、武漢博物館等。隨後，她又流利地切換到中文，邀請遊客來武漢旅遊，歡迎他們親身體驗武漢的美食、文化和人文魅力。最後還用德語誠摯邀請大家來武漢多走走多看看。

影片中，蕭敏英語、德語無縫切換，並現場翻譯《黃鶴樓》詩句。這段影片一經發布，迅速在社群媒體上引起轟動，獲網友紛紛按讚。

在就任武漢市文旅局長時，官方這樣評價她，該同志組織觀念和大局意識強，年輕有活力，幹事有衝勁，工作認真負責，思路清晰，勇於克難攻堅，有較強的溝通協調能力。處事幹練，執行力強，相容性好。