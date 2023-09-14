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大陸 大陸焦點 特派現場

監視畫面曝！媽放任亂玩電梯　女童下秒遭門縫夾手

▲媽媽放任孩子亂玩電梯，下場慘。（圖／翻攝微博）

▲媽媽放任孩子亂按電梯，手放門邊。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名年輕媽媽，日前帶著幼女搭乘電梯，被監視器錄下放任女兒按電梯樓層按鈕亂玩，女童還把手伸進電梯門縫裡慘被夾住。場面一度混亂，媽媽還想用蠻力拔出，幸好遇到路人搭救，女童才沒有大礙。

綜合陸媒報導，湖北省恩施市一名母親本月11日帶著女兒搭電梯，看到女兒亂按電梯樓層按鈕，竟然還主動抱起女兒讓她按下更多樓層。影片顯示，此時電梯抵達其中一個樓層，女童的手直接搭在電梯門上，門開啟後立刻被門夾住，媽媽發現走錯樓層又返回電梯裡時，甚至還沒發現女兒的手卡在門縫裡，直到女兒痛哭大喊、門關不起來才察覺事情不對勁。

▲▼媽媽放任孩子亂玩電梯，下場慘。（圖／翻攝微博）

▲▼女童手慘卡門縫，所幸路人搭救脫困。（圖／翻攝微博）

▲▼媽媽放任孩子亂玩電梯，下場慘。（圖／翻攝微博）

另一名進入電梯的女學生嚇得趕緊幫忙按住開門按鈕，媽媽則是想用蠻力將女兒的小手拔出，直到女學生跑去求助，一名男性路人趕來把門縫撐開，才讓女童躲過原本可能更恐怖的下場。

影片流傳到微博上後，網友紛紛留言，「活該」、「傳說中的現世報」、「不管亂按按鈕，也不管手放在哪裡，這種人她本身是怎麼活到這個年紀的」、「家長太沒有責任心了」、「就怕她轉身就找物管（物業管理）要求賠償醫藥費」。

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