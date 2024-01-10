4子女想拋棄繼承「遺產給母養老」　律師揭3關鍵做錯變送親戚

記者黃翊婷／綜合報導

恩典法律事務所律師蘇家宏近日分享一件案例，他提到，有4名孝順子女在父親過世之後，想辦理拋棄繼承，把房子和遺產留給母親養老，但他認為不妥，原因有3點，例如子女拋棄繼承之後，如果還有其他順位的繼承人，遺產可能就會由親戚取得繼承。

▲蘇家宏建議，該案例的情況，簽立遺產分割協議書會比直接拋棄繼承好。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蘇家宏在臉書發文表示，案例中的家庭因為父親過世，留下幾百萬的遺產跟房地，4個孩子想把遺產全部留給母親養老，於是想要辦理拋棄繼承，但他認為這樣做雖然孝心100分，卻很「毋湯」，原因有3點，首先，子女拋棄繼承之後，就跟遺產完全無關，既然不是遺產繼承人，自然就沒有權利決定是否要將遺產全部交給母親繼承。

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第二，蘇家宏提到，子女拋棄繼承之後，如果他們都沒有小孩，也就是沒有孫子輩的人，就要看父親的第二順位繼承人，假如祖父母也不在了，就可能會由母親與父親的兄弟姐妹來繼承，也就是說，父親的遺產可能會有一半是由其他親戚取得繼承。

第三，蘇家宏說，遺產分配在繼承人全體同意之下，其實可以不必平均分配，若以案例中的家庭來講，母親和4個孩子可以共同簽下遺產分割協議書，協議讓母親全拿，法律上是認可的，這個方法會比直接拋棄繼承好。

最後，蘇家宏補充道，拋棄繼承通常是因為長輩留下的負債大於資產，或者繼承人有巨大債務，若民眾想要透過這個方式讓其他順位的繼承人取得財產或另有考量，要特別注意相關法律規定，也可以向遺產專業的律師尋求諮詢協助。