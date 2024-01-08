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恆春超狂落山風！夜市「一桌一巨石鎮壓」　遊客笑：怕客人翻桌？

恆春夜市不少攤商為了怕桌子被強風吹倒，而擺上大石頭壓住桌子。（翻攝照片）

▲恆春夜市不少攤商為了怕桌子被強風吹倒，而擺上大石頭壓住桌子。（翻攝照片）

圖文／鏡週刊

有網友日前逛夜市時，意外發現攤商的桌子放著巨大的石塊，讓他感到相當驚奇，笑說「是怕客人翻桌嗎？」有在地人解釋，是因恆春的落山風強勁，攤商才會拿石頭壓桌子。

一名網友日前到屏東恆春夜市吃飯時，意外發現一間臭豆腐攤位，但神奇的是攤位的每張桌子上都放著巨大的石頭或是水泥塊。

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影片中可見，網友反覆地讚嘆「太大顆了！」在內文驚奇地寫下，「哪個夜市比這裡狂！石頭超大顆，吵架要翻桌，還要先把石頭扛下來」。

影片曝光後，不少內行人一看秒認出是「恆春夜市」，並解釋是因恆春每年10月至4月之間都會有強勁的落山風，瞬間風力可達6至7級，好比輕颱，攤商為了防止風吹翻桌子，才放上大石頭或水泥塊重壓，沒想到意外成為了奇景。

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