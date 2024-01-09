新郎婚禮上突「做這事」...害新娘被賓客恥笑！她48hrs後怒離婚

▲一名新娘抱怨老公在婚宴切蛋糕時，竟將她的頭壓進蛋糕，讓她當眾出醜。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

許多女生夢寐以求一個完美的婚禮，婚宴常有賓客捉弄新人，想要炒熱氣氛，沒想到國外一位新郎卻因玩過頭，讓新娘氣炸，才結婚48小時便提出離婚。

根據外媒報導，一名新娘在論壇Reddit發文分享自己糟透的婚宴經驗！她表示，在婚禮前夕就發現未婚夫傑克（Jake）在看婚禮惡作劇的影片，影片中紀錄婚宴當場曝光新娘醜照或往新娘臉上砸蛋糕等惡作劇舉動，當下她立刻向未婚夫表達自己對這種惡作劇的反感，不希望自己婚禮被這種惡作劇破壞。

雖然當時傑克答應她並沒有策畫婚禮惡作劇，可是原PO仍在婚禮前一天警告傑克若有任何類似行為，她會立即離婚。原本以為可以順利舉辦婚宴，沒想到傑克竟然還是暗中搞鬼。

當天原本婚宴都很正常進行，直到切蛋糕的時候，當他們準備切蛋糕時，一名攝影師拿著相機站在他們前方，隨即她只感覺有手從她的後腦勺把她的臉壓進蛋糕裡，不僅讓她精緻的妝容全毀，還波及婚紗。在場賓客全部哄堂大笑，最誇張的是新郎居然是笑最大聲的一位，令PO十分難堪，直接氣到甩了新郎一巴掌。

原PO隨即躲進廁所痛哭，突然聽到新郎的弟弟弗蘭克呼喊她，表示新郎傑克有些事情要說。當時，傑克整個人都在顫抖，沒有看著原PO眼睛就道歉，但弗蘭克不讓他這樣輕易脫身，堅持讓他盯著新娘眼睛再道歉。之後，他們3人一起返回婚宴大廳，現場氛圍陷入尷尬，婚禮節目腰斬，因為原PO不想再看到老公，最後搭弗蘭克的車離開。

據弟弟弗蘭克透露，傑克從小就會試圖破壞他的每個特殊場合。但當時父母總是無所謂，認為這是兄弟間的相處方式。所以他從小就一直忍受。可是當弗蘭克看到哥哥竟然把新娘的臉塞進蛋糕時，終於忍無可忍了。當原PO詢問弗蘭克如果她因此與傑克分居，是否無理取鬧小題大作，弗蘭克則支持她，認為她值得被更好的對待，並不在乎哥哥會作何感想，認為都是哥哥咎由自取。

原PO在婚後48小時就對傑克提出離婚，儘管傑克堅持這只是無害的惡作劇，雙方家人也都試圖阻止，認為因此離婚太荒謬，但她仍把心一橫，堅持辦妥離婚手續，跟新婚老公分道揚鑣。這個舉措也獲得眾多網友支持，認為傑克的不尊重和撒謊並非原PO想在婚姻中期望的，盡早離婚只是快刀閃斬亂麻，以絕後患。

更多鏡週刊報導

少女為愛下藥迷昏閨密 還從旁協助男友性侵施虐

桃色交易！富婆願月付20萬換人夫作陪 大老婆們吐露心聲笑歪

中國帥學霸成紐約街友 留美物理博士露宿街頭16年原因曝光