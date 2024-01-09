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電信推新年優惠　光纖上網最高省3,600元

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台灣大推光纖上網優惠。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳俐穎／綜合報導

為滿足民眾戶外、家中全方位上網需求，台灣大哥大今宣布推出行動加光纖上網限時優惠，行動上網月租型用戶申辦台灣大指定「好速加掛」方案，最低僅需月付749元，享1Gbps高速上網。

台灣大表示，若為光纖上網新申裝用戶申辦指定專案，合約期間最高省3,600元，民眾輕鬆在外用5G、在家用光纖，隨時享受高速上網服務；台灣大寬頻同步推出限時優惠，即日起至1月19日，每月799元，享1Gbps光纖與免費租用3台Mesh Wi-Fi 6，以及泰國7日機加酒優待券。

申辦台灣大哥大指定好速加掛方案，最低僅需月付749元，享1Gbps高速上網，每月加碼5G傳輸量優惠25GB，及免費Mesh 2台，MyVideo前3個月免費與GeForce NOW雲端遊戲服務1個月免費，在家輕鬆追劇玩遊戲，網路零死角。除此之外，若為光纖上網新申裝用戶申辦指定專案，合約期間最高省3,600元；使用「Open Possible聯名卡」繳納台灣大哥大5G電信費，再享電信費最高5%現金回饋。

台灣大寬頻同步推出限時迎新優惠，即日起至1月19日，於網路門市申辦1G光纖上網指定方案，月月贈momo幣200元抵扣上網費用，每月只要799元，就能享受極速飆網樂趣、免費租用3台Mesh Wi-Fi 6，以及價值13,990元的泰國7日機加酒優待券，合約期間還能免費體驗全新推出的趨勢上網防護加值服務，省下超過3,500元。

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