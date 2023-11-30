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雙12網路優惠來了！　1G光纖上網僅月付799元

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲居家上網優惠出爐。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳俐穎／綜合報導

凱擘大寬頻今推出限時申辦1G上網方案，月月回饋momo幣、加贈購物金，還享泰國7日機加酒優待券，再抽4K智慧電視。此方案可免費租用3台Mesh Wi-Fi 6，隨時屋內Wi-Fi全覆蓋，價格為月繳799元，再贈購物金800元。

凱擘大寬頻祭出今年雙12優惠，凡於12月1日起至12月12日止於網路門市申辦1G光纖上網指定方案，月月回饋momo幣200元好康，折抵上網月費後，超值月繳799元，再贈購物金800元，合約內共計可領多達8,000元。

凱擘大寬頻表示，活動期間申辦就送價值13,990元的泰國7日機加酒優待券，包含台北－曼谷來回機票、入住曼谷及芭達雅精選酒店（含早餐），年末再加碼抽43吋4K智慧電視，暢看YouTube、Disney+、MyVideo等影音內容。

凱擘大寬頻「HD148高畫質雙套餐」，月付148元，即可選擇集結人氣電影、熱血賽事的「HD148高畫質A餐」，或囊括各國綜藝、旅遊紀實的「HD148高畫質B餐」；選擇年約半年繳享暖冬好禮多選一，把熱感眼部按摩儀、滴漏咖啡機、不沾電火鍋、噴氣式掛燙機或momo幣888元帶回家。

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