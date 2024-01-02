momo幣「線下」門市也能用　台灣大：折抵金額無上限

▲台灣大宣布momo幣可用於線下門市。（圖／台灣大）

記者陳俐穎／綜合報導

部分民眾習慣在實體店購買商品，台灣大宣布，今日起台灣大用戶可於台灣大直營門市，以momo幣折抵消費。無論是單純購買商品，或折抵綁約案的商品價格，momo幣折抵金額無限制，商品最高可折至0元。

momo幣不僅限於網路上的通路，現在台灣大用戶只需要「綁定、輸入金額、出示條碼」簡單三步驟，就可用momo幣將iPhone15、SONY PS5遊戲機、4K 智慧電視等熱銷手機、精品家電帶回家。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨科技進步，未來將是無差別支付的時代，點數經濟逐漸改變消費模式，台灣大運用千萬用戶基礎、遍布全台門市、帳單綁約等電信天賦，整合集團資源，讓消費者可以在不同生活場景使用mo幣，提供更便利的服務。

台灣大mo幣除提供用戶電信帳單線上折抵、MyVideo租購片、網路門市預付卡儲值等服務，即日起，跨足實體通路，開放momo幣可於myfone直營門市折抵直營門市消費；台灣大更推出「mo幣多」方案，讓習慣在 momo 電商購物用戶，每月可獲得高比例 momo 幣獎勵，獲得點數還可折抵電信服務， 2023年「mo幣多」方案全年用戶數突破70萬，用戶消費額更占momo營收超過一成，未來台灣大持續拓展mo幣應用場域，布局全通路點數經濟，擴大mo幣生態圈。