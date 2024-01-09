服裝未消毒？26歲女租漢服拍寫真「全身起紅疹」　醫生：蟎蟲引起

▲小錢因穿著租借的漢服而引起蕁麻疹。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州一名26歲的女子小錢（化名）近日至影棚租借漢服拍攝寫真，怎料拍攝結束後，全身竟起了密密麻麻的紅疹，嚇得她趕緊就醫。皮膚科醫師表示，小錢的症狀是丘疹性蕁麻疹，「很可能是影棚的漢服未消毒確實，上面的蟎蟲叮咬所引發的過敏反應。」

據《澎湃新聞》報導，1月9日，小錢因胳膊、腰背等多處皮膚長長出密密麻麻的紅疹就診。她表示，元旦假期在攝影棚拍了一套寫真當作給自己的新年禮物，共換了3套漢服，「拍完就感到後背有點癢，回家後越來越強烈，身上發出一大片紅疹，很癢很癢，根本忍不住不抓。」

▲醫師呼籲，穿租借的服裝盡量隔著自身的衣物。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

皮膚科卜醫師診斷，丘疹性蕁麻疹多數由蟎蟲、蠓蟲、跳蚤等叮咬所致，在戶外或接觸放置較長、不乾淨的衣物、被褥後易得。症狀特徵一般呈現局部紅腫的紅色風團樣，頂端帶透明水皰，往往搔癢劇烈，有時伴隨輕微痛感，「雖然不難治，但可能留下褐色的印子。」

卜醫師補充說道，「去年11月，我也接診過一名租借漢服後，全身紅疹瘙癢的主播，並不是接觸了沒消毒衣服的人都會中招，大部分人被蟎蟲叮咬後，不會產生過敏反應，甚至沒有感覺，但過敏性體質人群就可能誘發丘疹性蕁麻疹。」

報導指出，卜醫師表示，租借的服裝如果沒有及時清洗、消毒容易引發這類問題，加上許多租借店都將服裝放在不通風、光線昏暗的倉庫裡，容易滋生蟎蟲，「租借服裝盡量選擇消毒到位的正規商家，最好不要直接接觸皮膚，以防過敏。」