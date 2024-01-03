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百年洋樓風華再現！全國首家洋樓賣店　用旗袍漢服帶你穿越時空

記者林名揚／金門報導

金門後浦「轎巷」內的王慶雲洋樓創建於1934年，近日透過金門縣政府保存傳統建築的政策修繕後，不僅在外觀上，重現了具有僑鄉文化特色的百年洋樓建築意象外，更將內部空間重新詮釋，讓建築物更加具有功能性與可利用性。

▲▼ 百年洋樓風華再現！全國首家洋樓賣店 用旗袍漢服帶你穿越時空 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲王慶雲洋樓透過金門縣政府保存傳統建築的政策修繕後，重現了具有僑鄉文化特色的百年洋樓建築意象。（圖／記者林名揚翻攝）

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老闆娘陳婉甄表示，「很幸運我們能成為這棟洋樓的賣店經營者，對我而言，這裡不僅僅是出租旗袍等特色服裝的賣店，更是我實現夢想的地方」。

原本在自家店面經營「旗袍漢服等特色服裝出租」的陳婉甄，在偶然的機會，經由朋友的轉知，發現了這棟隱藏在後浦熱鬧大街旁，靜謐巷弄內的百年洋樓，第一眼就被洋樓簡約但仍保有僑鄉洋樓構築特色的建物所吸引，恰好金門縣政府正將此棟建物辦理傳統建築活化標租，陳婉甄積極投入準備，並幸運的獲得了「王慶雲洋樓」賣店經營的資格。

▲▼ 百年洋樓風華再現！全國首家洋樓賣店 用旗袍漢服帶你穿越時空 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲現場可租借旗袍、漢服拍攝，留下美好回憶。（圖／記者林名揚翻攝）

陳婉甄大學時進入金門大學觀光系就讀，後來畢業後留在金門繼續工作、結婚生子，直到小朋友都上學後，再重新投入職場，開業經營特色服裝出租的生意。她認為金門擁有豐富的文化歷史，以及隨處可見的史跡與特色景點，過往來到金門旅遊的朋友，雖然都會到金門各處走走逛逛，但總是少了些什麼，後來她發現，「沉浸式」旅遊，會讓遊客更能在旅程中留下深刻的印象，也更能增添遊程中的趣味。

陳婉甄後來開始著手添置許多各式樣的旗袍、古裝漢服等，每當有遊客前來租用特色服裝，換上自己喜歡、平時又無法嘗試的衣服時，那臉上滿足又開心的表情，陳婉甄說，這就是她想要帶給大家的感覺，也為金門的觀光旅遊帶入一些更有趣的思維。

▲▼ 百年洋樓風華再現！全國首家洋樓賣店 用旗袍漢服帶你穿越時空 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳婉甄提到，非常感謝「王慶雲洋樓」所有權人及金門縣政府、建築師，能夠將如此有歷史風華的建築，提供成為可公開經營的場域，而在籌辦「甄洋樓」開業的過程中，除了縣政府的用心及洋樓鄰居們的協助外，王慶雲先生的後人王欽定大哥，也一直給予甄洋樓鼓勵及分享「王慶雲洋樓」的過往點滴，也完整了未來在經營過程中，對洋樓詮釋的相關歷史資訊。

更讓陳婉甄感動的是，王欽定大哥家「浯江西點麵包廠」是金門第一間西點麵包廠，在甄洋樓正式開業的這天，王大哥還特別準備了親手製作的蛋糕來一同慶賀洋樓的風華再現，甄洋樓開幕茶會這天，也在與會的來賓一同切下美味蛋糕的同時，正式對外開始營業，歡迎大家來趟沉浸式的金門之旅。

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