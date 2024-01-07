26歲OL拍完寫真照　回家「渾身爆癢」抓出血痕 ！醫師解答

▲莎莎日前去拍古風寫真。（圖／翻攝自光明網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新的一年不少人會去拍寫真紀念，不過大陸26歲的OL莎莎（化名）拍完「古風寫真」後，全身多處紅疹且奇癢無比，有些地方還被抓出血痕，就醫才知患上「丘疹性蕁麻疹」，在大陸又名「蟲咬皮炎」，而問題就出在工作室出借的服裝上。

綜合陸媒報導，26歲的莎莎是一名上班族，元旦過後她就到醫院皮膚科掛號。說起自己的症狀，莎莎一邊捲起袖子一邊表示，「很癢很癢，根本忍不住不抓，皮都抓破了」，手臂、腰背部等位置都發出了密密麻麻的紅疹。

通過檢查，醫生觀察到這些紅疹中央有針尖大小的水泡，判斷莎莎可能患上了丘疹性蕁麻疹。這是皮膚科的一種常見疾病，大多數時候是由蟎蟲、蠓蟲、跳蚤等昆蟲叮咬所致，所以又有個名字叫做「蟲咬皮炎」。

詢問過後，醫生找到問題所在，原來年前愛美的莎莎專門去一家私人攝影工作室，訂了一套時下流行的國風寫真當作送自己的新年禮物。

拍攝過程中，莎莎前前後後換了3套古裝，寫真拍攝結束後，她感到後背部位有些癢，回到家後，這種瘙癢感越來越強烈，手臂和後背都長出一大片紅疹，這才到醫院看病。

▲病例。（圖／翻攝自光明網）

醫生認為，她身上的皮疹很有可能就是沒有消毒過的漢服上的蟎蟲引起的丘疹性蕁麻疹。經蟎蟲叮咬後，莎莎身上出現了過敏反應。

莎莎的情況並非個例。醫師表示，臨床上碰到類似個案，外面租借的服裝若沒有及時進行清洗和消毒，就容易引發這類問題。

報導稱，許多對外租借的服裝放在不通風、光線昏暗的倉庫內，租借人使用後留下的皮屑等都是滋生蟲子的因素。對此，醫生指出，並不是接觸了帶蟎蟲衣服的人都會中招，大部分人被蟎蟲叮咬後不產生過敏反應，甚至沒有任何感覺和表現，但對於過敏性體質人群來說，就可能會誘發丘疹性蕁麻疹。