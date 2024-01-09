　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國近一個月發射7衛星、2枚經我空域　國防部皆未發警報

▲▼愛因斯坦探針衛星構想圖。（圖／新華社）

▲《新華社》去年發布的愛因斯坦探針衛星構想圖。（圖／新華社）

記者皮心瑀／台北報導

中國9日15點04分發射衛星，飛越台灣南部上空，我國防部首度發出防空警報，由於接近總統大選，引來各界關注與揣測。觀察近一個月國防部發出的新聞稿，扣除今天，中國就有7次發射衛星，但當時皆未飛越台灣本島，這次則稱是「非預警飛越我本島南部上空」，但國防部目前尚未公布路徑圖。

國防部發出的國家級警報指出中國大陸發射的衛星飛越南部上空。大陸官媒《央視》隨即發出快訊稱，成功使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。本次發射的愛因斯坦探針衛星，本質是一顆面向「時域天文學和高能天體物理的天文探測衛星」。此次衛星發射，則是中國長征系列運載火箭第506次航太飛行。

而根據國防部近月來的新聞稿，中國12月30日、12月15日、12月10日、12月9日、12月6日、12月5日、12月4日皆曾發射衛星，高度都位於大氣層外，其中有兩次飛經我東北空域上空、西南空域上空。

對於這回發布防空警報，國防部說明是該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。

ET快訊
「飛越我本島南部上空」有誤！ 中共衛星並未飛越台灣本島上空
日資深天后病逝！　名曲曾被鄧麗君翻唱
金剛遭最好朋友背叛！出國工作「女友被約去飯店」　小S爆出2線
快訊／炎亞綸律師酒店被打　動手男到案認了！
陸公告2024年發射衛星時間表曝光！　張競：民進黨操作過頭鬧
好姐妹偷吃老公！　「PTT表特聖女」點名小三：好吃嗎
宥勝開庭完稱「事實不是那樣」：沉默是想保護女生
批國防部警報是「民進黨介選」　趙少康：陸火箭搭載衛星為常態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「飛越我本島南部上空」有誤！ 中共衛星並未飛越台灣本島上空

青貧讀大學研究所都免費！　侯友宜再拋教育政見：打破貧窮世襲

知情人士爆《異度神劍X》重製版開發中　首發平台登陸Switch 2

看好藍委席次過半　盧秀燕：民眾心中萌生「換人做做看」的想法

陳建仁嗆侯柯當市長防疫不佳　侯友宜嘆：講這種抹滅良心的話

2024大選1954萬人可投票！40到49歲最多人　50到59歲、60到69歲居次

陸發射衛星影響選情？　賴清德：人民有知的權利

中國近一個月發射7衛星、2枚經我空域　國防部皆未發警報

快訊／中國衛星發射路徑飛越台灣南部上空　蔡英文：國軍都有周密掌握

陽明12月營收月減2.5%恐有虧損　1月營收估將大幅提高並轉盈

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

阿拉斯加航空客機艙門找到了！　地方鄉親找門起手式：先找院子

「飛越我本島南部上空」有誤！ 中共衛星並未飛越台灣本島上空

青貧讀大學研究所都免費！　侯友宜再拋教育政見：打破貧窮世襲

知情人士爆《異度神劍X》重製版開發中　首發平台登陸Switch 2

看好藍委席次過半　盧秀燕：民眾心中萌生「換人做做看」的想法

陳建仁嗆侯柯當市長防疫不佳　侯友宜嘆：講這種抹滅良心的話

2024大選1954萬人可投票！40到49歲最多人　50到59歲、60到69歲居次

陸發射衛星影響選情？　賴清德：人民有知的權利

中國近一個月發射7衛星、2枚經我空域　國防部皆未發警報

快訊／中國衛星發射路徑飛越台灣南部上空　蔡英文：國軍都有周密掌握

陽明12月營收月減2.5%恐有虧損　1月營收估將大幅提高並轉盈

「朋友說大貓養不親」　她領養5年來每天被等門陪睡太幸福

《怪奇物語》最終季宣布製作開跑！演員團隊回歸　大合照透露不捨

威盛當沖比破6成　並列10檔注意股

「飛越我本島南部上空」有誤！ 中共衛星並未飛越台灣本島上空

餐飲漲不停！貳樓6成菜單調漲「最多貴40元」　吉哆火鍋吃到飽漲5%

青貧讀大學研究所都免費！　侯友宜再拋教育政見：打破貧窮世襲

忙找手機只有牠爽睡午覺　找半天發現「就在眼前」全家笑翻

桃園捷運綠線北機廠進度超前　張善政：力拚115年通車更進一步

知情人士爆《異度神劍X》重製版開發中　首發平台登陸Switch 2

Novavax打氣旺！台大「本周名額全約滿」　醫揭2種XBB疫苗選擇關鍵

政治熱門新聞

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

快訊／是衛星！國防部向國人致歉

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

快訊／陳建仁備詢時接警報誤稱「中國射飛彈」　快速澄清：剛剛口誤

爆羅致政私密片「還有20部高清」？　凌濤：特寫部位用「道具」

駁私生子傳言　賴清德：我馬上做DNA檢測

快訊／蔡英文「那是衛星不是飛彈別擔心」　民主社會就要公開透明

藍營再爆羅致政20段不雅片　羅3點聲明批假影片：國安單位應介入調查

陸衛星經台灣上空至少3次　黃揚明：選前發國家警報用意不言可喻

分析投柯3主流族群　胡采蘋：肉便器很難聽，但恐怕你就是這個角色

背後那顆痣也遭深偽？　他喊話羅致政：公開後背證清白

發射衛星經過領空也要國家警報？　陳建仁解答1危險：還是請民眾小心

國防部：中共空飄氣球「監控不擊落」！

轟國防部3封「陸射飛彈警報」浪費公帑　藍：綠選情告急出爛招

更多熱門

相關新聞

「飛越我本島南部上空」有誤！ 中共衛星並未飛越台灣本島上空

「飛越我本島南部上空」有誤！ 中共衛星並未飛越台灣本島上空

國防部就中共發射衛星一事，其「飛越我本島南部上空」的說法，也讓民眾誤解，因為到底衛星是否為飛越台灣本島上空，或是只是從台灣南部外海上空飛過。據《東森新媒體ETtoday》了解，衛星並未飛越台灣本島上空，而是掠過南部外海。目前國防部尚未公布正式的路徑圖。

國防部發烏龍警報　大賣芒果乾

國防部發烏龍警報　大賣芒果乾

選前敏感時機！中共衛星飛越本島首發防空警報　國防部應釋疑

選前敏感時機！中共衛星飛越本島首發防空警報　國防部應釋疑

國防部發送「防空警報」嚇到長輩　三總醫揭2類人

國防部發送「防空警報」嚇到長輩　三總醫揭2類人

轟國防部3封「陸射飛彈警報」浪費公帑　藍：綠選情告急出爛招

轟國防部3封「陸射飛彈警報」浪費公帑　藍：綠選情告急出爛招

關鍵字：

兩岸軍事國防部

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面