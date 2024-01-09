中國近一個月發射7衛星、2枚經我空域　國防部皆未發警報

▲《新華社》去年發布的愛因斯坦探針衛星構想圖。（圖／新華社）

記者皮心瑀／台北報導

中國9日15點04分發射衛星，飛越台灣南部上空，我國防部首度發出防空警報，由於接近總統大選，引來各界關注與揣測。觀察近一個月國防部發出的新聞稿，扣除今天，中國就有7次發射衛星，但當時皆未飛越台灣本島，這次則稱是「非預警飛越我本島南部上空」，但國防部目前尚未公布路徑圖。

國防部發出的國家級警報指出中國大陸發射的衛星飛越南部上空。大陸官媒《央視》隨即發出快訊稱，成功使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。本次發射的愛因斯坦探針衛星，本質是一顆面向「時域天文學和高能天體物理的天文探測衛星」。此次衛星發射，則是中國長征系列運載火箭第506次航太飛行。

而根據國防部近月來的新聞稿，中國12月30日、12月15日、12月10日、12月9日、12月6日、12月5日、12月4日皆曾發射衛星，高度都位於大氣層外，其中有兩次飛經我東北空域上空、西南空域上空。

對於這回發布防空警報，國防部說明是該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。