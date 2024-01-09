選前敏感時機！中共衛星飛越本島首發防空警報　國防部應釋疑

▲國防部發布的國家防空警報。（圖／翻攝手機畫面）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（9日）就中共發射衛星一事，除被發現防空警報將衛星的英文寫為「Missile（飛彈）」外，其「飛越南部上空」的說法，也讓民眾誤解，因為到底衛星是否為飛越台灣本島上空，或是只是從台灣南部外海上空飛過，國防部的新聞稿並未交代清楚。此外，國防部針對所偵獲的中共衛星，最嚴正的用詞為「高度警戒」，當時說法也是火箭經過我上空，這次卻大張旗鼓發布防空警訊，由於再過4天就要進行總統與立委選舉了，值此敏感時機，國防部的大動作容易引發聯想，國防部有必要更多釋疑。

國防部9日下午發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理」。而國防部事後透過新聞稿稱，「該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外」。但「飛越我本島南部上空」，與「飛越南部上空」，這兩種說法恐都會造成民眾誤解。簡而言之，到底衛星是否為飛越台灣本島上空，或是只是從台灣南部外海上空飛過，國防部並未交代清楚。

而據國防部公開資料，至今共偵獲中共發射12枚衛星。國軍最早發布中共發射衛星的消息，是在2023年4月16日，偵獲自中國甘肅酒泉發射的衛星台灣北部外海上空。接著是10月5日上午，偵獲中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。

比較特別的是，2023年11月9日晚，國防部指偵獲中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務，而該火箭飛行路徑經過我上空，高度位於大氣層外，國軍保持「高度警戒」。這是自2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台完，中共發射東風飛彈後，國防部首次使用「高度警戒」。

綜觀來看，國軍共偵獲12次中共發射衛星，包括出現飛經我空域的情況，最嚴重情形僅是用「高度警戒」，此次是否有必要發布防空警報，在未知實際路徑軌跡下，仍難判斷。只是論危險性及重要性，最有必要發布防空警報的時刻，應是2022年4枚中共東風飛彈飛越台灣本島上空時，但國防部並未發布相關消息，外界是透過日本防衛省公布的資料才知情。

中共因素歷年來能左右台灣大選走向，為何此次要發布防空警報，仍有需要釋疑之處，而在詳細狀況公布前，不免讓人質疑與1月13日選舉有關。陳建仁今在立法院備詢完後，媒體就詢問，可否就防空警報進行說明、是衛星還是飛彈？中央文版為何有差別？是介選嗎？但陳建仁不發一語，快步走入坐車離去。