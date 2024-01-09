《新華社》跟風「在路上」讚揚習近平　賴清德：希望看到民主精神

▲民進黨總統候選人賴清德赴雲林車掃。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／雲林報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部日前推出競選廣告「在路上」，而後中國官媒《新華社》則以「永遠在路上」為題撰文讚揚中國國家主席習近平，對此，賴清德今（9）在雲林受訪說，希望可看到影片中民主傳承的精神，中國如果能夠受影響，邁向民主，才符合國際期待。

賴清德今天下午前往雲林縣虎尾鎮，陪同立委蘇治芬掃街，他會前接受媒體聯訪說，非常感謝全國民眾支持，這支影片超過千萬觀看，感謝團隊用創意闡述民主精神，帶動支持浪潮，意外《新華社》在宣傳習近平上面是模仿民進黨的做法，應該看到影片民主傳承的精神，如果能夠受影響邁向民主，才符合國際期待。

賴清德也談及，感謝昨天屏東縣、高雄市、台南市民眾熱情支持，車掃過程中，有民眾從理髮店、美容院、餐廳衝出來，不分男女老幼，送上許多東西為自己加油打氣，而今天上午嘉義縣市民眾熱情支持自己，相信今天雲林也不會例外，亦希望得到中部、北部民眾的支持，挺進總統府，共同完成最後一哩路。

至於媒體詢問，如何看待國民黨副總統候選人趙少康說，若賴清德當選，不用等到上任總統，兩岸軍事、政治、經濟等方面就會緊張？賴清德直言，趙少康沒有改變一貫誇大的作風，不值得一駁，相信社會大眾看得很清楚。