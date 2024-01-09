趕造勢出車禍　李正皓曝被撞婦暖心喊：我知道你們都在打拚

▲李正皓參加造勢晚會，找車位時與婦人發生擦撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

政治評論員李正皓被爆出5日為參加新北中和民進黨立委候選人吳崢造勢晚會，意外擦撞一名婦人，害她當場倒地，送醫後發現右手肩骨骨折、左肩挫傷。對此，李正皓親自說明，他是在工作人員引導下以時速5公里左右的速度穿越人群開往安排的車位，他到醫院探視也表達會負起所有責任，讓他很暖心的是，這名婦人不願意接受慰問的紅包，還說「我知道你們都在打拚，趕緊回家休息！」

據了解，上週五晚間，李正皓開著自己的BMW X4休旅車，前往新北中和勝利路參加吳崢造勢晚會，抵達時，沿著勝利路往橋和路行駛，當時穿越人群尋找車位時，右側68歲吳姓婦人突然重摔在地，民眾見狀拍打車輛呼喚停車，李正皓下車才知道與擦撞吳婦，立即下車關心傷勢，並由警方通知119送醫治療。

李正皓表示，他是在工作人員引導下開往安排的車位時，或許因為人潮擁擠、或許因為他的照後鏡勾到，總之一位在造勢場合的婦人因而跌倒。

李正皓指出，發現這件事後，他第一時間請警方協助叫救護車送醫，並且在上台致詞之後接受酒測與筆錄，酒測值為零，接受酒測之後馬上趕往雙和醫院探視，表達所有該負的所有責任都會負起，「但是讓我很暖心的是，照過Ｘ光的姊姊雖然確定已經骨折，隔日要接受手術，但不願意接受我慰問的紅包，更是對我說：我知道你們都在打拚，趕緊回家休息！」

李正皓說，這幾天他跟該名婦人都保持聯絡，如今突然有媒體揭露此事，不管揭露此事的動機為何，他也趁這個機會完整交代，然後繼續拚盡全力催票、固票。