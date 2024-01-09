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他在太太衣櫃發現死者紅靴⋯懸疑台劇《非殺人小說》原著搶先看！

▲《非殺人小說》紅色洋裝暗藏殺人密碼 隋棠、王淨神秘巧合引遐想，劉冠廷。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《非殺人小說》影視版，隋棠飾演空姐離奇橫屍公寓。（圖／CATCHPLAY提供）

記者林育綾／台北報導

懸疑台劇《非殺人小說》即將於1月17日在CATCHPLAY+、愛奇藝國際版平台開播，改編自作家李桐豪的同名小說，小說搶先在1月10日出版發行！故事描述一段平淡的夫妻，某日公寓同棟住戶發生離奇密室命案，先生循線調查，竟在太太的衣櫃裡，找到死者的紅靴子⋯。

李桐豪過去獲獎無數，《非殺人小說》是他的首部小說創作，如今由新經典文化發行，並決定「售完不再版」。故事以一起公寓大樓的離奇命案為開端，層層揭開意想不到的發展，兼具娛樂性及深度，有酣暢淋漓的解謎過程，也探索愛情關係裡彼此、自我、人生種種面向的拉扯。

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出版社介紹，小說主角張先生與太太原本過著平淡無味的夫妻生活，直到某日，同一棟社區大樓的住戶發生密室殺人案件。張先生獨自辦案，透過蛛絲馬跡，竟循線在太太的衣櫃裡，找到死者的紅靴子。

▲《非殺人小說》同名改編影集，集結劉冠廷、王淨、隋棠等豪華演員陣容。（圖／CATCHPLAY提供）

《非殺人小說》同名改編影集，集結劉冠廷、王淨、隋棠等豪華演員陣容，由《天黑請閉眼》導演柯貞年及編劇王小棣合作打造，1月17日於CATCHPLAY+、愛奇藝國際版平台上架開播。

▲▼《非殺人小說》原著搶先於1月10日發行，並推出【影集小說限量盒裝文字破案版】。（圖／新經典文化提供）

▲《非殺人小說》原著搶先於1月10日發行，並推出【限量盒裝文字破案版】。（圖／新經典文化提供）

而搶先販售的《非殺人小說》【影集小說限量盒裝文字破案版】，將由台灣插畫家達姆親自繪製插畫，文庫本的輕巧設計，方便隨身攜帶；內容還將收錄李桐豪與孫梓評兩位作家好友「1萬字掏心對談」，深度談及創作、經歷、寫字的18個問答，揭露創作祕辛。並贈送獨家影集劇照與明信片、李桐豪寫給讀者的親筆信。

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