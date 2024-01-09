揪高端重訊！賴士葆指「衛福部要求不公開合約」　陳建仁：錯誤資料

▲陳建仁9日到立法院臨時會專案報告高端疫苗採購案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委賴士葆今（9日）質詢時，針對高端2021年發布的一則重訊，指就是衛福部要求不可以公開採購合約。但行政院長陳建仁表示此重訊為「錯誤的資料」；衛福部長薛瑞元說，衛福部沒有這樣要求，重訊是高端單方面公告，難道民營公司，政府要隨便怎麼樣就怎樣？這叫全台灣民營公司怎麼生存。

陳建仁9日到立法院臨時會提出「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜專案報告並備質詢。賴士葆質詢指出，高端2021年5月30日發布重訊，第六款寫道，「限制條款（解除者不適用）依購機關要求，合約其他細節不予公開」。賴強調，就是衛福部要求不可以公開。

薛瑞元回應，衛福部沒有這樣要求，重訊是高端單方面公告，高端要發布重訊不須經過衛福部，就可以這樣寫。賴士葆說，衛福部沒有糾正。薛表示，衛福部不是證券的主管機關，高端是民營公司，難道民營公司，政府要隨便怎麼樣就怎樣？這叫全台灣民營公司怎麼生存，這是高端一面之詞，衛福部沒有要求高端不可以公開。

陳建仁也說賴士葆所提的高端重訊為「錯誤的資料」。賴士葆追問，重訊一文不值，金管會主委幹什麼？金管會主委黃天牧說，櫃買中心有公布重訊辦法，事項符合規定就要公布。賴士葆追問，公布是真是假，要不要查核？黃說，委員垂詢的事情，他不了解背景。

▲國民黨團立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

賴士葆在質詢陳建仁前接受媒體訪問時已提到，行政院把所有責任推給高端。高端在重訊裡提到是應採購方的要求，政府就是採購方，所以是政府要求保密。

賴士葆說，政府踢給高端必有鬼，就是錄音帶說的，（高端疫苗價格）700元就滿足了，賺購了，結果談判時，政府竟然給881元，政府不是普通的「盤仔」，這中間不是刻意直接或間接圖利，那就是笨蛋、飯桶。政府跟人家談，人家700元就可以滿足，你談800多元， 怎麼會有這樣的政府，還全部推給高端。

薛瑞元上午受訪時，媒體也詢問，高端曾在2021年發布重訊，稱依採購機關要求，合約不予公開，這是否代表政府要求保密？薛瑞元回應，應該不是這個樣子，但公開發行公司要發行重訊，不是衛福部能夠掌握。媒體再問，代表這重訊是錯的？薛瑞元說，衛福部沒有要求高端保密。

▼薛瑞元9日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）