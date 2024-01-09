陳建仁指高端疫苗跟BNT一樣好　白委嗆公布合約：沒人質疑高端效能！

▲行政院長陳建仁提出「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（9日）針對高端採購合約專案報告，民眾黨立委邱臣遠質疑高端銷毀這麼多劑疫苗、到日本還要補打。對此，行政院長陳建仁回應，真實世界數據出來，高端疫苗數據跟BNT、莫德納一樣好，當時就是很多人抹黑高端，讓很多可以打高端減少副作用的人沒打，甚至呼籲打科興、國藥。邱臣遠批評，自己從頭到尾沒有質疑疫苗效力，專報是要講相關合約採購目標何時公布、讓國人有知的權利。

立法院今進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告，邀請行政院長陳建仁率列席。

邱臣遠質疑，這個報告才11頁，為何早上8點才送到立委辦公室？面對中華民國最高民意殿堂，你這樣的態度是對的嗎？買了5百萬劑疫苗、花了40億公帑、保護3百多萬人生命，相關國際採購疫苗可以使用狀況下，推動過程中這麼多疑慮，一個採購合約都不能公開，今天只給11頁報告，臨時會就是白開的、結論就是不願意公開。

邱臣遠表示，合約不能公開是因為商業問題，自己是海外台商、非常了解，但是疫情到現在已經1年多，而且國內民意是希望公開。陳建仁回應，以往專案報告都是在當天早上送給委員。政府願意公開高端，但當時合約就是簽訂5年，還要再跟高端溝通，政府必須要有誠信，高端也還要召開董事會決定。

陳建仁表示，立法院調閱小組跟監察院都調閱過，有保密協定在，所有資料在國外公佈時，重要資訊也是遮蔽，政府已經在溝通，呼籲高端一起公開、完全沒有找藉口。

邱臣遠質疑高端效能，他表示，最後銷毀這麼多劑疫苗、到日本還要補打，這是國人實際感受。陳建仁表示，真實世界數據出來，高端疫苗數據跟BNT、莫德納一樣好，當時就是很多人抹黑高端，讓很多可以打高端減少副作用的人沒打，甚至呼籲打科興、國藥，但科興跟國藥的免疫原性抗體產生比例是所有疫苗最低、比AZ還低。

邱臣遠表示，自己從頭到尾沒有質疑疫苗效力，不要再聲東擊西，今天專報是要講相關合約採購目標何時公布、讓國人有知的權利，支持本土生技產業，但不支持有人在這中間謀取不當利益。