陳建仁點「在野抹黑高端」影響1數據　痛心哽咽：多少老人家因此死亡？

▲陳建仁提出「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（9日）針對高端採購合約專案報告，行政院長陳建仁備詢時激動表示，疫情之初，很多附和者說AZ有副作用不敢打，又抹黑副作用比較低的高端，結果台灣70歲以上老人家只有7成5打預防針，日本、韓國都在9成5以上，台灣染疫死亡者多為這些沒打預防針的老人家。陳一度哽咽表示，一個錯誤建議跟抹黑謾罵，使得台灣有多少老人家因此死亡？實在令我很痛心，可以這樣嗎？

立法院今進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告，邀請行政院長陳建仁率列席。

民進黨立委林俊憲質詢時指出，當時全世界搶疫苗，每一家都要求保密年限，高端最晚就是5年內要公布，AZ、也是5年、NOVAVAX要7年、BNT 10年，莫德納甚至永遠不能公布，疫苗調閱小組時，國民黨說有塗黑，但最重要的數據都有呈現，疫苗單價、數量以及政府花多少錢，卻還在炒作，把高端案當成選戰遮羞布，浪費行政立法資源。

陳建仁回應，高端炒股案已經有判刑，決不寬貸，民間也對陳時中提出63件圖利案，但經過調查查無不法、全數簽結，已經經過很嚴謹的過程檢驗，現在又提出來完全是選舉炒作。

陳建仁指出，2021年談疫苗時，多少在野黨說要買中國疫苗，但這是所有疫苗校價最低，智利買中國疫苗後疫情繼續上升，澳洲跟香港採購後，之後也不得不打BNT疫苗，幸好國會過半，不然疫後特別條例到時也是百般刁難，幸好沒買國藥跟科興，否則像中國一樣連續三年處處封城、天天普篩、經濟蕭條，就會隨著中國沈淪。

陳建仁直言，當時很多附和者說AZ有副作用不敢打，有副作用比較低的高端又被抹黑，結果台灣70歲以上老人家只有7成5打預防針，日本、韓國、新加坡都在9成5以上，台灣染疫死亡者多為這些沒打預防針的老人家。

陳建仁激動表示，一個錯誤建議跟抹黑謾罵，使得台灣有多少老人家因此死亡？實在令我很痛心，可以這樣嗎？可以因為政治利益使得國人不願打預防針，可以嗎？選舉到了還要繼續謾罵，現在要鼓勵國人打XBB，這樣一講老人家又不去打了，誰要負責任？

陳建仁語帶哽咽表示，今天很沈痛要講，高端是多好疫苗，動物實驗、臨床一期、二期都那麼成功，更在世界一流雜誌發表，偏偏要抹黑讓台灣人不願接種，明明是副作用最低，讓那些怕副作用老人家不打，於心何忍！這是自己今天特別激動原因。在野黨可以為了政治利益可以這樣抹煞全民努力跟防疫一線人員，今天實在是太難過了。

林俊憲表示，今天開這個會，在野黨完全就是為了選舉操作，國民黨要求開會，結果自己的立委不來，還要民進黨幫忙動員才開成，院長到立法院就把該說明的說明，但解釋再清楚他們也不會接受，院長也不要生氣。

陳建仁緩和情緒後表示，自己沒有生氣，是覺得台灣人生命重要，健康保護很重要，這樣的情況下希望朝野團結一致、讓台灣防疫工作越來越好，不要抹黑台灣難得做出的好疫苗，讓很多民眾因為怕抹黑不使用，喪失很多生命，這件事情自己到現在仍無法接受。陳建仁也呼籲，中國有新病毒株出來，希望民眾盡快去接種XBB疫苗，這才是全民之福。陳建仁語畢也獲在場官員掌聲。