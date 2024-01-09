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邱顯智指高端沒決標公告　陳建仁罕見動怒9次強調「有」：似是而非

▲▼行政院院長陳建仁提出是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益 報告 薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（9日）針對高端採購合約專案報告，時代力量立委邱顯智質疑，高端採購有無落實決標公告？陳建仁備詢期間9度強調「有決標公告」，對於邱顯智仍質疑沒有決標公告，陳建仁罕見動怒，這是散佈假消息、用假消息打擊政府，確實有決標公告，不要用似是而非理由打擊政府為人民健康做出的努力。

立法院今進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告，邀請行政院長陳建仁率部會首長列席。

邱顯智質疑，高端採購有無落實決標公告？依法辦理應該要有決標公告，即便是緊急採購也要有，包含大家爭議的很多契約內容，上面會揭露很多資訊，但政府沒有決標公告。此時陳建仁三次強調「有決標公告」、很確定有；邱則回應會後再討論。

陳建仁臉色一沉並不滿表示，這樣的說法就不對了，這是散佈假消息、用假消息打擊政府，確實有決標公告，不要用似是而非理由打擊政府為人民健康的努力。邱顯智強調，政府沒決標公告才衍伸出後面問題。

陳罕見動怒並表示，有決標公告、有決標公告，到現在還在講錯的訊息，真的有公告。他再次強調三次「有決標公告」，你怎麼可以說謊。之後邱顯智改針對中嘉案進行質詢。

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