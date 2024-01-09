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年節將至　屏東衛生局籲民眾儘快接種疫苗…防染病後重症

▲屏縣府呼籲民眾儘快接種流感及新冠XBB疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏縣府呼籲民眾儘快接種流感及新冠XBB疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年節將至，歲末跨年、走春拜年及外出旅遊等活動頻繁，增加疫情傳播風險，呼吸道感染疫情恐再升溫，屏東縣政府衛生局呼籲民眾儘速完成流感疫苗及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，預防感染後引發之不適及降低併發重症與死亡風險，平安過好年。

▲屏縣府呼籲民眾儘快接種流感及新冠XBB疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

衛生局表示，疾病管制署預估流感疫苗疫情將於農曆春節前達到高峰，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，呼籲符合流感疫苗公費對象之高風險族群儘速接種流感疫苗，尚未接種COVID-19 XBB.1.5疫苗的民眾也可一起接種；9日起屏東縣各地衛生所同時提供莫德納XBB及Novavax XBB疫苗提供民眾選擇，尤其是65歲以上民眾及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，另民眾及其陪病者就醫時可併同接種，以降低感染後發生重症和死亡風險。

衛生局提醒，年末聚餐、跨年活動、走春拜年及外出旅遊，為降低傳播風險，建議民眾預防呼吸道傳染病應注意個人衛生，落實勤洗手、戴口罩，儘快接種疫苗，如出現發燒或急性呼吸道症狀時，勿自行服用成藥，應儘速就醫，就醫時要主動告訴醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形等資訊，並遵循醫囑治療，就醫後宜盡量在家休息，減少出入公共場所，避免病毒傳播。相關疫苗資訊請洽各衛生所或上衛生局官網查詢。

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