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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林國春服務板橋31年盼進國會　張宏陸邀選民參加選前之夜

▲▼ 。（圖／張宏陸、林國春FB）

▲新北第6選區候選人張宏陸（圖左）、林國春（圖右）。（圖／張宏陸、林國春FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數4天，候選人忙著最後衝刺。新北市第6選區（板橋區中正里等65里）國民黨立委候選人林國春表示，他在板橋服務31年，服務案件超過3萬件，人次超過15萬人次，希望這次能進國會。民進黨張宏陸則高喊護衛台灣自由民主，邀請選民參加12日晚上在板橋第二運動場舉辦的選前之夜。

林國春在粉絲專頁發文，貼出民眾黨台中市立委參選人蔡壁如聲援他的影片，並自述他在板橋31年，服務過的案件超過3萬件，幫助超過15萬人次，「所以板橋不管是刑事、民事、公務行程、刑事鑑定、交通鑑定的問題都能找我」。他強調，自己從台北縣議員到新北市議員，服務17年都沒有改變當初的熱情，希望這次藉由大家的力量，帶他進國會。

張宏陸則在粉絲專頁分享「2024選前之夜｜美德護台 決勝板橋」活動，提醒選民12日晚上7點在板橋第二運動場，一起為台灣隊加油，高喊要讓世界看見他們護衛台灣自由民主的決心，「絕不走靠向中國的回頭路！」

司法改革黨的黃淑珍日前則提出政見，打造媽祖健康醫療產業園區、爭取建設板橋西區整體捷運系統連接預算、爭取打造板橋國際金融城、AI板橋科技城等。

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