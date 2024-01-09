　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中果農離奇亡！疑摔邊坡「爬上自救」　33hrs後被發現陳屍竹林

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名吳姓果農疑似摔車後自行爬起自救，失聯33小時後，被發現陳屍在一處竹林。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市東勢區吳姓男子7日深夜騎車前往自家果園，疑似途中在山路自撞，連人帶車翻落2米邊坡，車在人卻消失。家屬昨日下午3時通報，警消研判，依照吳男機車位置，不可能摔得太嚴重，經一日搜索卻無果，今早改往吳男果園方向找人，果真在一處竹林找到吳男，但已無呼吸心跳，稍早搶救宣告不治。

據了解，吳男（60歲）在東勢山區有一處果園，疑似因8日一早要早起工作，選擇在7日深夜23時就獨自騎車前往果園旁工寮休憩，途中吳男因不明原因，在勢林街一處彎道摔落邊坡，連人帶車摔落在2米深處。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警消前往搜索，發現吳男機車僅摔落在邊坡2米處，應不會造成嚴重傷亡。（圖／記者許權毅翻攝）

吳男家屬昨日一直找不到吳男，也不見他在果園工作，直到15時許發覺狀況不對，才緊急向警消通報找人。大批警消前往搜索，先是找到吳男機車，但歷經一晚搜索仍沒找到吳男。

搜救人員今早研判，吳男應是傷勢不重，摔車後自行爬起，經詢問家屬，吳男的果園就在附近，遂從事故地點與果園方向尋找。果真，今早9時8分，警消在事故地點附近100公尺的竹林內找到吳男，雖無明顯外傷，但吳男倒臥地上已經沒有呼吸心跳，緊急送往東勢農民醫院搶救，但仍告不治。

▲▼台中消防,第二大隊,救護車,消防局,外觀,第二救災救護大隊。（圖／記者許權毅攝）

▲搜救人員今早決定改變方向，果真在事故地點對面的竹林找到人，不過已無呼吸心跳，稍早宣告不治。（圖／記者許權毅攝）

台中消防指出，昨（8）日15時58分獲報，東勢山區東新果園附近500公尺有騎士摔落山谷，派遣第二大隊與轄區4個分隊前往，並由搜救犬隊前往支援，加上義消、民間搜救團體，總計50人、2隻搜救犬。

ET快訊
64歲鄭弘儀「動脈血管狹窄69％」！隨身備藥救命
新冠升溫！　台大院長曝院內情況「沒外界想像輕」
吊車大王「4億小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖
快訊／國三生告別式日期曝光　當天頒發畢業證書
海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知起飛順序
「不會想去第二次」的台灣景點？　大票秒投1處：真看不懂
羅致政被爆20段不雅片　藍營喊話：公開背後那顆痣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

帶3里長赴大陸免錢爽玩　高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

超ㄎ一ㄤ影曝！北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

永安漁港疏浚工程涉詐取4千餘萬　檢起訴19廠商建請從重量刑

換臉A片撈1200萬全沒收　小玉再判賠直播主60萬...累積快破千萬

吊車大王4億「小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖...嘆金碧輝煌

快訊／大寮工廠機台金屬粉冒火煙　消防員緊急灌救

老騎士低溫勇闖武嶺！氣溫僅4度險失溫　暖警代騎車完成心願

保時捷遭台中客運追尾！波及6機車　屁股碎輪子歪...維修價破百萬

23歲女吵架罵人公主病　法院認證加重誹謗罪判拘役40日

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

帶3里長赴大陸免錢爽玩　高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

超ㄎ一ㄤ影曝！北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

永安漁港疏浚工程涉詐取4千餘萬　檢起訴19廠商建請從重量刑

換臉A片撈1200萬全沒收　小玉再判賠直播主60萬...累積快破千萬

吊車大王4億「小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖...嘆金碧輝煌

快訊／大寮工廠機台金屬粉冒火煙　消防員緊急灌救

老騎士低溫勇闖武嶺！氣溫僅4度險失溫　暖警代騎車完成心願

保時捷遭台中客運追尾！波及6機車　屁股碎輪子歪...維修價破百萬

23歲女吵架罵人公主病　法院認證加重誹謗罪判拘役40日

他好奇「科技業年薪」300萬才及格？　網給答案：景氣不好

車銀優出道8年「將成SOLO歌手」！　專輯計畫曝光：目標上半年發行

南消第三大隊2023年成功搶救334位民眾　消友會頒發獎勵

台灣首個有月薪的職業拳賽！盼借鑑電競成功經驗掀起「格鬥熱」

高國豪宣布不穿自己球衣出賽！　攻城獅風城攻略主題日登場

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

尚未填入標題

台南排球先行者王東山榮列百年體育人物誌　黃偉哲贈匾表彰貢獻

社會熱門新聞

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

南投兇殺2死！他遭割喉騎車300公尺亡

女房客遭灌醉性侵　色房東傳訊：我鳥很小？

推拿師誆「拉開氣結」指侵人妻　遭判8月

高壯男性侵小隻女　扯火車便當遭判刑

即／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」裁定收容

台中石化工廠起火燃燒黑煙竄天　

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

即／全台最大再生輪胎廠傳火警　移工宿舍深夜起火

枉死國三生告別式日期曝！法官認證乾妹家教不彰

軍購佣金案　汪傳浦5家人逃過追訴期

台男柬埔寨遭亂刀砍死　4人被逮

神棍誆續命轉運性侵　判刑3年10月定讞

更多熱門

相關新聞

即／台中男騎車摔山谷　無呼吸心跳搶救中

即／台中男騎車摔山谷　無呼吸心跳搶救中

台中市東勢區山區昨日傳出一名60歲吳男翻落山谷，警消到場後，發現現場只有一輛機車，加上天色昏暗，決定今日再進行搜索，大批警消今早9時許，在機車附近100公尺處找到吳男，但吳男已無呼吸心跳，目前緊急將人送往東勢農民醫院急救中。

高中生搞丟錢包意外解鎖「被警察姐姐載」

高中生搞丟錢包意外解鎖「被警察姐姐載」

台中「第一大里」市場用地　50年BOT案公開招商

台中「第一大里」市場用地　50年BOT案公開招商

女大生墜樓遺體破碎修復完成　母送別淚崩

女大生墜樓遺體破碎修復完成　母送別淚崩

即／台中巨蛋8次流標終簽約完成　力拚2030後完工

即／台中巨蛋8次流標終簽約完成　力拚2030後完工

關鍵字：

台中東勢摔車自救果農果園陳屍竹林搜救

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

蔡依林爆簽約加盟《浪姐5》！導演苦追1千km讓她點頭

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面