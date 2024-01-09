台中果農離奇亡！疑摔邊坡「爬上自救」　33hrs後被發現陳屍竹林

▲台中一名吳姓果農疑似摔車後自行爬起自救，失聯33小時後，被發現陳屍在一處竹林。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市東勢區吳姓男子7日深夜騎車前往自家果園，疑似途中在山路自撞，連人帶車翻落2米邊坡，車在人卻消失。家屬昨日下午3時通報，警消研判，依照吳男機車位置，不可能摔得太嚴重，經一日搜索卻無果，今早改往吳男果園方向找人，果真在一處竹林找到吳男，但已無呼吸心跳，稍早搶救宣告不治。

據了解，吳男（60歲）在東勢山區有一處果園，疑似因8日一早要早起工作，選擇在7日深夜23時就獨自騎車前往果園旁工寮休憩，途中吳男因不明原因，在勢林街一處彎道摔落邊坡，連人帶車摔落在2米深處。

▲警消前往搜索，發現吳男機車僅摔落在邊坡2米處，應不會造成嚴重傷亡。（圖／記者許權毅翻攝）



吳男家屬昨日一直找不到吳男，也不見他在果園工作，直到15時許發覺狀況不對，才緊急向警消通報找人。大批警消前往搜索，先是找到吳男機車，但歷經一晚搜索仍沒找到吳男。

搜救人員今早研判，吳男應是傷勢不重，摔車後自行爬起，經詢問家屬，吳男的果園就在附近，遂從事故地點與果園方向尋找。果真，今早9時8分，警消在事故地點附近100公尺的竹林內找到吳男，雖無明顯外傷，但吳男倒臥地上已經沒有呼吸心跳，緊急送往東勢農民醫院搶救，但仍告不治。

▲搜救人員今早決定改變方向，果真在事故地點對面的竹林找到人，不過已無呼吸心跳，稍早宣告不治。（圖／記者許權毅攝）



台中消防指出，昨（8）日15時58分獲報，東勢山區東新果園附近500公尺有騎士摔落山谷，派遣第二大隊與轄區4個分隊前往，並由搜救犬隊前往支援，加上義消、民間搜救團體，總計50人、2隻搜救犬。