錢包不見了！高中生吃完燒肉傻眼　意外解鎖「被長腿警察姐姐載」

▲高雄一名高中生在台中遺失錢包，員警馮婕妮火速找到，並駕警車載該生前往領回，眾人開心合照。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

高雄一名18歲田姓高中生跨年夜當天，專程跟朋友跑來台中吃燒肉歡慶，不料準備付錢時，才發現錢包消失不見了，田男趕緊向警方求助，經確認後發現錢包在田男搭乘過的計程車上，甜美員警馮婕妮得知後，載著田男前往取回，意外也讓田男在跨年夜解鎖「搭警車」經驗，馮婕妮也跟田男留下合照紀念。

第一警分局公益所去年12月31日、跨年夜中午接獲一名田男報案，指出在公益商圈知名燒肉店用餐，結帳時找不到錢包，仔細回想後，認為可能是遺落在計程車上。

田男向到場的員警馮婕妮說，為了歡慶跨年，專程從高雄搭高鐵北上台中，再從高鐵站搭計程車到公益路的網美系燒肉店吃飯，疑似是搭車時將錢包遺落，只好報警。

馮婕妮見狀，先安撫田男情緒，調閱監視器後，向台灣大車隊該名運將聯繫，確認後座有一只錢包，該運將剛好會經過第三警分局正義派出所，便將錢包送去該所，馮婕妮與另名員警，再駕警車載著田男前往領取。

田姓高中生對於警察友善、處事的俐落相當讚嘆，馮員順利解決丟失錢包的窘境，最後也與田姓高中生和其同行友人留下合影紀念。