法國白蘭地協會質疑北京反傾銷調查「真正目的」　中方：立場不變

▲法國白蘭地酒。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對中國大陸對歐盟白蘭地的反傾銷調查，法國干邑白蘭地行業協會BNIC近日表示，「令人質疑啟動調查程序的真正目的。」大陸外交部8日回應稱，中方願為外企提供非歧視營商環境的立場不變。

綜合外電報導，BNIC發聲明指出，中國大陸商務部對歐盟產白蘭地發起反傾銷調查，而所基於的折價幅度約16%，「這一水平較於普遍認同的額度比，顯得非常低。令人質疑啟動調查程序的真正目的。」

BNIC表示，此次事件也強化了他們的信念，即未來與中方接觸會展示出所進行的商業行為，完全符合中國和國際法規。

大陸商務部日前發布公告，決定自5日起，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。相關負責人指出，商務部將依法開展調查，充分保障各利害關係方權益。

外界認為，上述調查與歐盟對中國電動車發起反傾銷調查有關。對此大陸外交部發言人毛寧8日回應法新社記者稱，「具體的問題建議你向中方的主管部門瞭解。」

毛寧接著說，作為原則，中方始終堅持高水平開放，堅定維護市場經濟原則和世貿規則，「我們願意為包括歐盟企業在內的各國企業來華開展貿易投資合作，提供開放、包容、透明和非歧視的營商環境。中方這一立場是一貫的，沒有改變。」