陸商務部：對歐盟進口白蘭地「進行反傾銷調查」

▲大陸對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。（酒窖示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸商務部稍早發布公告，決定自今（5）日起，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。相關負責人指出，商務部將依法開展調查，充分保障各利害關係方權益。

大陸商務部今日發布公告，決定自1月5日起，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查；調查範圍為原產於歐盟的進口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒，裝入200升及以上容器的烈性酒不在本次調查範圍之內。

關於調查期限，公告指出，自2024年1月5日起開始，通常應在2025年1月5日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

大陸商務部貿易救濟調查局負責人表示，此次調查應國內相關產業申請發起；商務部收到申請後，根據中國有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查，將依法開展調查，充分保障各利害關係方權益。

值得注意的是，歐盟在去年9月對中國大陸電動車進行反傾銷調查，去年12月底再宣布，對從大陸進口的生質柴油進行反傾銷調查，期限為14個月，並有可能在8個月內徵收臨時關稅。