全家聯名再出招！攜手台酒百年釀酒專業　主播搶先開箱美酒入料的美味！

▲全家聯名再出新招，攜手台酒推出7款聯名新品。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

全家聯名再出新招！全家與百年老店台酒推出最新聯名商品，開發出7款新品，分別是「花雕豉汁豬煲仔飯」、「白蘭地葡萄餅乾三明治」、「白蘭地蘭姆葡萄軟法」、「花雕雞絲涼麵」、「桂花油醋雞肉沙拉」、「蘭姆葡萄起酥三明治」、「白蘭地檸檬蛋糕」，將酒香元素完美融入鮮食，《ET午間新聞》把7款獨家美味搬進攝影棚，讓主播們搶先開箱。

▲《ET午間新聞》把7款獨家美味搬進攝影棚，讓主播們搶先開箱。



「花雕豉汁豬煲仔飯」使用傳統古法釀造的花雕酒，去調製港式花雕醬汁，有著高雅獨特酒香，搶先試吃的小孟主播，吃完後露出滿足的表情說「這款豉汁豬煲仔飯不僅聞起來香，還選用台灣豬肉以港式特調豉汁醬醃漬，蒸製後鎖住嫩度跟酒香，口感軟嫩不乾柴」。

▲「花雕豉汁豬煲仔飯」使用傳統古法釀造的花雕酒，去調製港式花雕醬汁，有著高雅獨特酒香。



接著換V仔主播試吃「花雕雞絲涼麵」，V仔細細品味後表示，白細冷麵搭配清爽的醬汁帶點微酸辣滋味，再淋上古法釀造的花雕酒，一打開就聞的到酒香，讓人迫不及待開吃，另外，配料也相當豐富，有香菇絲、雞肉絲、蔥花，再點綴帶甜味的枸杞，真的是視覺、味覺都很豐富。

▲「花雕雞絲涼麵」一打開就聞的到酒香，視覺、味覺都很豐富。

小孟指出，這次全家跟台酒的聯名商品，雖然是用酒入料，但其實是食用級的酒精濃度，而且酒精都會揮發，吃了不會醉，只會酒香提味，真是恰到好處。小孟接著品嚐「白蘭地葡萄餅乾三明治」，她說「滑順的酒香奶油餡，搭配酒漬葡萄乾非常特別，外層以金黃酥脆起酥片包覆，一口咬下層次豐富，而且清爽的酒香立刻在口中散開，超讚的」。

▲「白蘭地葡萄餅乾三明治」滑順的酒香奶油餡搭配酒漬葡萄乾，一口咬下清爽酒香立刻在口中散開。



另外，「白蘭地蘭姆葡萄軟法」使用香氣馥郁的白蘭地奶霜，搭配葡萄乾軟法麵包，V仔驚呼「一口咬下果乾融化在順口奶油裡，越嚼越香越吃越帶勁」，之前台酒推出的泡麵叫好叫座，沒想到入料到各種鮮食，也是非常搭，而且提升整體風味，便利商店的鮮食變化和創意真是無極限。

▲「白蘭地蘭姆葡萄軟法」使用香氣馥郁的白蘭地奶霜，搭配葡萄乾軟法麵包，越吃越帶勁。



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▼即日起到4月30日為止，只要在全家會員店舖購買任何一款台酒商品，就可獲得1張抽獎券。

