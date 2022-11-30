陸商務部：對台灣聚碳酸酯進行反傾銷立案調查

▲大陸商務部。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部30日公告，對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。根據資料，聚碳酸酯可用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。

公告提到，商務部於10月8日收到聊城魯西聚碳酸酯有限公司、寧波浙鐵大風化工有限公司、四川中藍國塑新材料科技有限公司、濮陽市盛通聚源新材料有限公司和萬華化學集團股份有限公司，代表大陸聚碳酸酯產業正式提交的反傾銷調查申請，請求對原產於台灣地區的進口聚碳酸酯進行反傾銷調查。

公告中指出，他們依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、大陸同類產品的有關情況、申請調查產品對大陸產業的影響、申請調查地區的有關情況等進行了審查。

公告提到，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人及支持申請企業聚碳酸酯合計產量在2018年、2019年、2020年和2021年占同期大陸同類產品總產量的50%以上，符合《中華人民共和國反傾銷條例》第十一條和第十三條有關大陸產業提出反傾銷調查申請的規定，「同時，申請書中包含了《中華人民共和國反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據。」

公告也提到，本次調查自2022年11月30日起開始，通常應在2023年11月30日前結束調查，特殊情況下可延長至2024年5月31日。