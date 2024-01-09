台海開戰衝擊經濟！彭博：兩岸爆發衝突　全球將付10兆美元代價

▲美方官員透露，習近平上次和拜登會晤時，對於賴清德可能當選總統深表疑慮。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球相繼爆發俄烏戰爭、以巴衝突，連帶使台海成為關注焦點，因為台灣半導體供應鏈牽動著全球經濟命脈。中國國家主席習近平多次表明應儘速解決台灣問題、中國軍事與經濟實力崛起，以及台灣日益強烈的國家認同感，導致雙方衝突一觸即發。外媒分析，一旦台海開戰將付出10兆美元的代價，相當全球一成GDP。

根據《彭博社》，彭博經濟研究預估，一旦台海爆發軍事衝突，則戰爭代價恐高達10兆美元（約新台幣310兆元），相當於全球GDP的10%，遠遠超越俄烏戰爭、新冠全球疫情、全球金融危機所帶來的巨大衝擊，隨著中國軍事經濟實力崛起、台灣國家認同感增強、華府與北京之間的競爭關係，加上我國大選將於13日進行，促使危機爆發的條件已經備齊。

儘管中國解放軍並未在海岸線上集結部隊、且中國軍方內部腐敗的報導令外界質疑習近平發動戰爭的能力，使得多數人認為中國即將發動侵台戰爭的機率很低，但美國情報官員卻將2027年視為危險的年份，而俄烏戰爭與以巴衝突更提醒著世人，長期存在的緊張局勢恐隨時爆發衝突，因此華爾街投資者與依賴台灣半導體的企業，已經採取行動對抗台海爆發戰爭的風險。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，自從烏克蘭2022年2月慘遭俄軍侵略以來，其接受諮詢的跨國公司對於台海危機的關注度倍增，與台海相關的話題在95%的對話中都會被提到，也因此目前美國國防部國安專家、美國和日本的智庫、全球諮詢公司都在模擬中國針對台灣實施海上封鎖、奪取台灣離島、全面入侵台灣的各種情景。

彭博經濟研究針對中國武力侵台進行情境分析，一旦中國武力入侵，則美國將會被捲進地方衝突，而中國會針對台灣實施海上封鎖，導致台灣海峽航運中斷，進而對全球半導體供應鏈造成嚴重打擊，貿易制與關稅等金融市場也深受影響。

對於台海戰事主要參與者、其他主要經濟體，乃至於整個世界而言，最大打擊莫過於半導體短缺，因為筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦使用來自台灣的高端晶片，至於汽車和其他使用低端晶片的行業也將承受巨大衝擊，台海航運中斷連帶導致全球貿易壁壘與金融市場重大風險增加。

一旦台海開戰，台灣經濟將受到重創，估計衝擊GDP的40%，其中人口和工業基地皆集中在沿海地區，使得經濟和人力成本增加；至於中國GDP則有16.7%受到打擊，乃因和主要貿易夥伴的關係中斷，無法取得先進製程半導體；另外對於美國而言，雖然地理位置遠離戰火，卻因蘋果依賴亞洲電子供應鏈，使經濟面臨巨大風險，GDP恐將下降6.7%。

至於同樣依賴台灣海峽與周邊海域作為主要航道的南韓、日本等東亞經濟體，同樣也會受到最嚴重的影響，而全球整體的GDP也將慘跌10.2%。