巴黎奧運7月底登場！開幕當晚「飯店房價漲2倍」　5成被訂滿

▲法國巴黎今年夏季將舉辦奧運。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

法國今年7月即將舉辦2024巴黎奧運，屆時肯定將吸引來自世界各地的遊客聚集在塞納河畔。不過法國當地消費者組織卻透過研究發現，儘管目前才剛進入2024年，然而開幕式當天巴黎飯店每晚平均價格上漲已經上漲2倍、且有5成的飯店房間已經被訂滿。

根據《路透社》，法國消費者維權團體「UFC-Que Choisir」於去年（2023年）12月底針對80間三星級、四星級飯店進行調查，結果顯示今年7月26日晚上、也就是2024巴黎奧運在塞納河畔舉行開幕儀式的當天，雙人床房型的平均價格為1033歐元（約新台幣3萬4432元），然而兩周前的7月12日晚上的售價僅為317歐元（約新台幣1萬566元）。

UFC-Que Choisir還補充，其中高達5成的飯店表示巴黎奧運開幕式當晚已經被訂滿，還有3成的飯店要求顧客至少要入住兩晚，甚至還有部分飯店要求顧客預訂入住五晚；至於奧運期間平均最低住宿時間為3.4天、平均每晚費用867歐元（近新台幣2.9萬元）。

巴黎旅遊局預估，今年將會吸引1600萬名觀光客前往法國巴黎觀看奧運、帕運，預計將為當地住房和飯店市場之紓解帶來壓力。為此，Airbnb甚至呼籲巴黎當地民眾在奧運期間出租自己的房子，以求壓低房價。

目前法國當局在塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）興建奧運村，然而數千名移民、尋求庇護者、占用閒置建築的羅姆人（Roma，吉普賽人）卻因此慘遭驅逐，使巴黎當地無家可歸的社會問題變得更加嚴重。