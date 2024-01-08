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遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

《紐約時報》於2023年底指控OpenAI未經同意濫用自家報導內容來訓練AI。（圖／達志／路透社）
▲《紐約時報》於2023年底指控OpenAI未經同意濫用自家報導內容來訓練AI。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

在生成式AI問世的過程中，除了造成全球範圍的轟動外，不少創作者與內容供應者都反對，因為許多AI公司在他們不知情的情況下，擅自將其作品用來訓練AI模型，為此也引發不少爭議。而聊天機器人ChatGPT的所屬公司OpenAI，為了解決這個問題，日前表示已經與數十家新聞出版業者進行洽談，希望獲得內容授權來進行AI訓練。

根據《彭博社》報導指出，《紐約時報》曾於2023年底的時候指控OpenAI，表示其在未經授權予同意的情況下，就擅自使用自家數百篇文章內容來進行AI模型的訓練。《紐約時報》甚至在1月初起訴OpenAI與微軟。

OpenAI 智慧財產權和內容主管魯賓（Tom Rubin）近期受訪時不僅證實洽談合作的傳聞外，同時也表示對《紐約時報》的指控感到費解，因為OpenAI已經與《紐約時報》進行積極有效的授權協議討論中。

而有消息人士表示，目前OpenAI計畫用每年100萬至500萬美元的的價格與新聞業者達成合作，但如此報價似乎很難讓當地內容出版業者接受。

至於針對《紐約時報》對OpenAI提出的訴訟，報導中也提到，如果屆時由《紐約時報》勝訴的話，OpenAI有可能因此欠下數十億美元的任務，而且會讓OpenAI被迫刪除掉透過《紐約時報》內容所產生的訓練資料，這也會讓OpenAI未來與其他內容產業合作時，增加更多複雜性。

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