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首款AI鏡子問世　可識別情緒、控管壓力

▲▼首款搭載生成式AI運算功能的鏡子問世。（圖／翻攝Baracoda）

▲首款搭載生成式AI運算功能的鏡子問世。（圖／翻攝Baracoda）

記者廖婕妤／台北報導

法國科技業者Baracoda在CES展上正式推出全球首款AI（人工智慧）鏡子「 BMind」，能夠識別情緒和幫助管理壓力。

Baracoda指出，BMind 可以讓用戶通過評估自身的心理狀態，選擇推薦的運動或活動來提升情緒，並且不涉及「侵入性」的前提下收集用戶健康資訊。此外，它還可以通過光線、聲音和視覺的沉浸式體驗，幫助用戶在日常生活中進行情緒舒緩活動，甚至緩解用戶的孤獨感。

BMind 是一個利用生成式人工智慧和自然語言處理（NLP）的情感分析技術所構建的對話和輔導體驗。它可以通過提供燈光、對話和個性化的自動生成的正念練習，包括引導冥想和自我肯定等，而在互動方面，用戶可以通過語音、手勢等與鏡子互動，例如握拳、敲擊可以返回主菜單，選擇當前內容的手勢則是竖起大拇指。

BMind 可以利用計算機視覺和大型語言模型來解釋用戶的表情、手勢和語言。這款鏡子還內置了 CareOS 操作系統，採用了一種名為「Inclusive Brains」的技術，官方聲稱它結合了生成式AI和神經生理學，使得設備能夠感知和適應用戶當前的感覺。

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