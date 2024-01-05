獨／遲緩兒控欠6年薪資還被打到住院　台南馬場老闆：他不是我員工

▲慢飛天使阿忠在馬場工作6年都沒薪資，還被無良老闆毒打全身傷痕累累。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

台南一個馬場黃姓老闆被高雄一名慢飛天使（發展遲緩兒）阿忠（化名）指控，6年前到馬場工作後「一毛錢薪水都沒領到」，跨年夜老闆還徒手和拿棍子毆打阿忠，害阿忠頭部、手部多處擦挫傷，急診3天才出院，對此，黃姓老闆出面喊冤說「阿忠不是我的員工」，也沒有打傷阿忠，未來會上法院說清楚。

▲慢飛天使阿忠在馬場工作6年都沒薪資，還被無良老闆毒打受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

慢飛天使阿忠從小因為有中度輕度障礙，找工作不易，在2018年間，透過姑姑的牽線，到台南一家馬場工作，由於阿忠能做的工作不多，老闆答應每個月給他1萬元的「零用錢」當工資，而阿忠也開心前往馬場工作，還住進馬場宿舍。

▲慢飛天使阿忠在馬場工作6年都沒薪資，還被無良老闆毒打受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

阿忠指控，因為他住在馬場內，所以幾乎是24小時待命，除了幫忙養馬、整理飼料，遛馬、幫馬洗澡，甚至有時還要幫老闆90多歲的媽媽當保姆、看護，而老闆稍有不如意，就對他拳打腳踢，而他因為自己謀職不易，好不容易找到這份工作，所以受了委屈和毆打也不敢跟家人說。

▲阿忠被爸爸救回高雄時全身是傷，十分狼狽。（圖／記者陳宏瑞攝）

而最近馬場內因為有馬匹死亡，黃姓老闆竟把這筆帳算在阿忠頭上，去年12日31日除了用拳頭毆打阿忠，還拿棍子一頓猛打，阿忠實在受不了，才向高雄的一位志工求助，志工轉告阿忠的爸爸，他才知道兒子被虐待，趕緊連夜趕到台南，趁老闆不在把阿忠接回高雄就醫，阿忠頭部、臉部、手部有多處傷勢，在急診住了3天才出院。

更離譜的是，黃姓老闆原本答應給的「薪資」，阿忠回到高雄後，跑到銀行申請補發存摺，才發現老闆這6年來，根本沒匯半毛錢到阿忠的帳戶，讓阿忠全家人都看傻了眼，電話聯繫老闆也是不願意接。

看著兒子受了這麼大的委屈，阿忠爸爸也決定「不忍了」，帶著傷單向高雄仁武分局提告傷害，未來也將打官司討回該有的工資，不僅替兒子討個公道，也揭發黃姓老闆的惡行。

對於阿忠父子的指控，黃姓老闆說，阿忠不是他的員工，當初是他跑到馬場來，說想學養馬，然後就自己住了下來，他看阿忠可憐，才免費收留阿忠，阿忠則偶爾幫忙馬場一些雜務，所以阿忠不是馬場員工，他也沒欠阿忠薪水，更沒有打阿忠，既然阿忠父子已經提告，大家就上法院說清楚。