「搶救王義川大兵」環台三重輔選李坤城　張麗善讚阿堂認真打拼

▲「搶救王義川大兵」環台輔選立委，李坤城準備三重在地小吃招待。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）



記者林韋辰／綜合報導

選戰即將倒數第5天，立委選舉也進入白熱化階段。由民進黨的發言人卓冠廷和政治評論家李正皓等人發起的「支持王義川大兵」行動，於今（8日）展開一場為期5天4夜的「環台巡迴宣傳」輔選立委，中午來到新北市三重區替李坤城站台，李坤城也盡地主之誼，準備三重在地小吃，如木瓜牛乳、雞排、粽子來招待，讓他們補充體力繼續來環島大車掃。

民主列車「搶救王義川大兵」頂著川流不息、民主前行的稱號，在選前關鍵第五天，先來到李坤城的競選總部來休息補給，沿途上也向鄉親拉「政黨票」，力拼能讓國會過半，阻止國民黨立委候選人韓國瑜當上立法院長。同時車隊也引進跟媽祖遶境同款GPS即時定位系統，讓支持者可以前往共襄盛舉，也能直播觀看最新狀況與線上問答。

國民黨立委候選人蔡明堂也把握最後5天，拼命走訪市場拜票外，也在粉專上狂曬政績，並由里長親自見證表示力挺。雲林縣長張麗善今（8日）也特別錄製影片，強調蔡明堂「阿堂」認真為人民打拼，為三重爭取許多建設，讓鄉親看得到，若當選後也隨時找得到他。侯友宜日前則與蔡明堂一起站上車隊，沿路向街邊民眾拜票，呼籲大家一票拉一票。

▲張麗善拍片推薦蔡明堂。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）



▲侯友宜到三重陪蔡明堂掃街拜票 。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）



另外無黨籍立委候選人陳東雲則是自製「宣傳車」、旗幟與背心，宣傳大家票投自己，表示自己當選後，要政府大力推廣鍼灸，同時還提出電力管理要普及智慧電表，以及如何改善缺水問題、司法改革爭取法院開庭網路直播等政見。

▲無黨籍立委候選人陳東雲希望能大力推廣鍼灸。（圖／翻攝自Facebook／陳東雲）