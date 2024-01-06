手刀搶票！高鐵春節疏運「加開453班列車」　1／9開賣

▲高鐵春節疏運期間加開453班加班車。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，台灣高鐵今(6日)宣布，春節疏運期間將加開453班加班車，1月9日起開搶，春節班次將有12班車延後超過午夜收班。另配合2月17日周六補班日，當天也將增開3班列車，1月19日開賣車票。

台灣高鐵公司表示，為服務旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，自2月6日到2月15日規劃為期10天的春節疏運，期間加開453班次列車，包括南下241班、北上212班，總計10天提供1867班次列車的旅運服務，旅客可自1月9日下周二凌晨零時起一次預購春節疏運期間所需的車票。

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配合彈性放假，2月17日周六調整為補上班日，考量通勤需求，高鐵當日將增開3班次，包括1504車次、1510車次、1202車次等北上列車，並於1月19日開放購票。

另高鐵春節疏運期間，也規劃12班延收車次列車，最晚至晚間0時30分抵達端點站，台灣高鐵公司提醒，各延收車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間，搭乘延收車次的旅客要留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。

台灣高鐵也表示，持定期票或回數票旅客於2月8日至14日春節國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，高鐵將特別展延7天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2月15日或原效期截止日起展延效期。例如原定期票30天效期為1月20日至2月18日，經展延後優惠效期可延長至2/25。