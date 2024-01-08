陸AB型雙流感交互齊發　醫師曝症狀「一燒二痛三乏」：得過還會再得

▲大陸A型B型流感持續爆發，B型流感感染比例大幅上升。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地持續出現流感情況，A型及B型同時爆發，上海交大醫學院附屬兒童醫院呼吸科學科錢莉玲醫師表示，A流和B流（甲流和乙流，下同）症狀無明顯區別，總結可用「一燒二痛三乏」來概括，「近兩周來，我們醫院門診中乙流比例較之前明顯升高了。」

《澎湃新聞》報導，國家流感中心1月4日發佈的最新一期《流感監測周報》（2023年12月25日-12月31日）顯示，此前佔據傳播優勢的甲流H3N2毒株比例大幅下降，但乙流毒株佔比出現了大幅的上升，南方的乙型流感佔比為26.4%，北方的監測數據則高達47.3%。

錢莉玲指出，從就診患兒群體來看，A型流感和B型流感導致的症狀沒有明顯區別，「都是起病急、會突然出現高熱、畏寒、咽痛、咳嗽、全身肌肉酸痛等症狀，體溫可以在數小時至24小時內升達高峰，達到39至40℃甚至更高。」

對於外界認為，B型流感病程叫長、症狀更重，錢莉玲認為，一般來說，A流的傳播性較B流更強，歷次全球流感大流行都是由A流引起的，同時，A流也更容易變異，「從多年臨床經驗來看，乙流患者的症狀大多比甲流患者相對輕一些，但一部分乙流患者在胃腸道症狀上有著較為明顯的症狀，但總體兩者感染後病程是差不多的，大多在5-7天。」

錢莉玲強調，在流感病毒流行的季節有不同的病毒株，都有不同的亞型，「如果感染了一個亞型，後面再感染另外一個亞型，就會導致再次感染的可能。但對於同一個亞型，感染後會有一定的免疫力，在3-6個月內一般不會再次感染這一亞型。」