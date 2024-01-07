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花蓮春節返鄉專車1／17日中午12時網路訂票　往返各2班計4班列

▲民眾於台北車站取票狀況。（圖／花蓮縣政府提供，資料照片）

▲民眾於台北車站取票狀況。（圖／花蓮縣政府提供，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府春節返鄉專車，今年共有4列次火車，火車返鄉時間分別是2月7日晚上7時37分、2月8日上午9時30分台北站發車直達花蓮站；返工時間分別是2月13日下午5時5分及2月14日下午2時16分花蓮站發車直達台北站。

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於1 ／17中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-113年春節返鄉專車訂票」登載資料訂票，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者，須備證明），經購票辦理後恕不退費。

民政處提醒鄉親，花蓮縣返鄉專車不適用台鐵不及乘車之規定，民眾如未能及時搭上專車，需另行重新購票搭乘台鐵其他班次列車。

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