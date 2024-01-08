女童血泊中問「媽媽怎不說話」　林國春直擊心痛：家屬活在恐懼中

▲國民黨團今召開記者會，宣布成立「反廢死正義大聯盟」。（圖／翻攝自臉書／林國春）

記者周亭瑋／綜合報導

選戰進入最後衝刺階段，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）戰況激烈、備受矚目。其中，國民黨立委候選人林國春，今和黨團幾位夥伴共同召開記者會，成立「反廢死正義大聯盟」；而民進黨的張宏陸則繼續「打陸戰」，勤掃街拜票。

國民黨團今召開記者會，成立「反廢死正義大聯盟」，而刑警出身的林國春直言，曾在第一線的他，看過太多被害者家屬的傷痛，「壞人囂張、好人寒心，死刑真的是最後一道防線了。」

林國春也回憶起曾處理的三個案件，第一個是在解剖室裡，當媽媽看到孩子被分屍16塊的時候，抱著大體說「女兒妳是我見過最美麗、最善良的」，讓一旁的他不禁淚流滿面；第二個是一位中和的母親被殺害，當時被害者女兒突然跑進案發現場，在血泊中抱著媽媽哭喊，「媽媽妳為什麼不說話？」

第三個則是三峽的一起擄人勒索案，林國春哽咽表示，當時他抱著被撕票的無辜孩童下樓，在偵訊時更氣得質問歹徒，「錢你都拿了，為什麼要殺害小孩？」

最後，林國春感嘆道，「這些經歷我歷歷在目，我們的政府不執行（死刑），讓我們這些被害者家屬活在恐懼跟失望之中，正義沒辦法彰顯，無法還給被害者及其家屬一個公道。」

▲總統蔡英文和張宏陸，日前替將出國受訓的足球小將們加油。（圖／翻攝自臉書／張宏陸）

擁現任優勢的張宏陸，主攻政績牌，這回提出「打造科技島」、「社後蓋捷運」、「增建停車場」、「提高敬老卡搭乘台鐵補助額度」等政見，同時也不斷徒步拜票、展現誠意，還因此腳上長滿了繭。

不過，在這次選戰中，也和林國春多次隔空槓上，眼看對手抨擊他政見膨風、灌水，他不以為然地回應，社後輕軌、國家兒童未來館都是在進行中的建設，不解林為何要再三質疑，事實擺在眼前，「到底是哪裡膨風？」

另外，面對對手大動作指控，他一家都在中國做生意，張宏陸更憤而提告，強調他從未去過中國，妻子只是一般上班族。

至於司法改革黨的黃淑珍，雖然不太打空戰，但也端出不少牛肉，像是打造媽祖健康醫療產業園區、爭取建設板橋西區整體捷運系統連接預算、爭取打造板橋國際金融城、AI板橋科技城等。

▼司法改革黨黃淑珍。（圖／翻攝自YouTube／大豐）