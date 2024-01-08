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「3類人」不宜再吃補！醫師曝「補不得」體質：恐引起腦中風

陳博淵警告「3類民眾」，包括三高患者、糖尿病患者及燥熱體質者，皆不宜再進補。（示意圖／取自報系資料照）

▲中醫師提醒「3類民眾」，包括三高患者、糖尿病患者及燥熱體質者，皆不宜再進補。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「大寒」將至，是冬天最後一個節氣，也是一年當中最冷的時期，不少人會吃薑母鴨、當歸鴨、麻油雞、羊肉爐進補，不過，可不是人人都適合。中醫師公會全聯會秘書長陳博淵就提醒，最近天氣寒冷，許多患者常因冷熱變化，進補的同時又吸到冷空氣，讓喉嚨被鎖住，一直咳不停。尤其是燥熱體質者，千萬不能吃太多補品，嚴重的話可能會引起出血性腦中風！

1月20日即將迎來「大寒」，為一年當中最冷的時期，也是不少人進補的時刻。根據《三立新聞報導》，中醫師公會全聯會秘書長陳博淵表示，薑母鴨、當歸鴨、麻油雞、羊肉爐都是冬天熱門的補品，但許多人卻在進補後，嘴巴還熱熱的又吸到冷空氣，讓整個喉嚨被鎖住，導致咳嗽咳不停。天冷時，也有不少民眾出現頭痛、筋骨痛、胃潰瘍等症狀，或是吃補後很快就排便的「虛不受補」體質。

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究竟有哪些人不適合吃補呢？陳博淵提到，有3類民眾「補不得」，包括三高患者、糖尿病患者及燥熱體質者，皆不宜再補。由於這些人體內的燥熱能量原本已經過多，若還補充能量，可能會造成臉紅脖子粗，甚至引起出血性腦中風。不過，對於手腳冰冷的人來說，適合藉由食補來增加元氣，可以多吃粥暖胃，再搭配山藥補腎、黨蔘補脾胃，讓身體從肚子暖起來，也能排除筋骨內的濕氣。

陳博淵提醒，大寒到立春的這段期間會逐漸回暖，不建議一直進補，若之後溫度回升就不宜再補，可視天氣做調整，補過頭的話可能會口乾舌燥，反而更不舒服。

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