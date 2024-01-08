9煞半夜放煙火討賭債火燒球場　他遭設局強押上車狂毆後丟包

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨（7日）深夜發生一起討債擄人痛毆案件。住在板橋大觀路二段的男子，因積欠賭債久未歸還，昨夜債主與兒子夥同其他友人，前往住處施放煙火挑釁，造成旁邊球場帆布起火，男子與哥哥及外甥見狀追出理論，未料，外甥追擊太深入，反遭債主押上車痛毆隨後丟包，警方循線逮獲犯案9人。

▲葉男不滿遭欠賭債，前往黃男住處施放煙火挑釁。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，與哥哥一家住在板橋大觀路二段巷內的45歲黃姓男子，日前欠49歲葉姓男子9600元的賭債，葉男向其追討未果，昨天晚間11時許，與16歲的兒子，各自找來幫手，開兩部車前往黃男住處討債。抵達後，葉男等人下車，向黃男住處施放煙火挑釁，卻不慎引燃一旁排球場帆布，民眾立即撥打119前來救火。

▲警方查扣葉男等人所施放的煙火。（圖／記者陸運陞翻攝）

黃男遭到挑釁後，與哥哥、姪子及友人追出後，葉男故意向後逃逸，但黃男20歲姪子追到葉男車旁，卻反遭強擄上車，並在車內對其痛毆，今天（8日）凌晨12時許，丟包於桃園市龜山區東萬壽路上，臉部、膝蓋、背部有多處擦挫傷。黃父抵達，將兒子送往醫院治療，並通報警方處理。

▲警方循線逮獲涉案的葉男等9人。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，循線查獲葉姓父子外，以及到場助陣的19歲劉男、20歲黃男、20歲伍男、20歲鍾男與王姓、洪姓、邱姓等3名少年，其中邱姓少年坦承施放煙火，目前警方仍在調查所有人涉及相關刑責。