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高雄通緝犯新北訪友未遇　暫住摩鐵遇警臨檢...桌上還擺著毒品

▲遭通緝的陳男北上尋友，入住旅館遇上臨檢遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲遭通緝的陳男北上尋友，入住旅館遇上臨檢遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨（4日）深夜11時許，一名男子入住縣民大道某汽車旅館，碰巧遇上警方執行臨檢勤務，警方查驗身分時，男子房門半開，並不斷往屋內查看，警員發現，男子因詐欺遭到通緝，進入房內查看，立即發現桌上放有海洛因、安非他命等毒品，當場查扣並帶回偵辦。

據了解，遭橋頭地方法院發布詐欺通緝的47歲陳姓男子，因遭到通緝居無定所，昨天從高雄北上找朋友，因連絡不上朋友，先在板橋某汽車旅館落腳住宿。昨晚板橋警方為淨化選前治安，執行擴大臨檢勤務，查獲遭到通緝的陳男入住，並攜毒在房內食用，警方共查扣海洛因、安非他命及吸食器，訊後依毒品罪移送新北地檢署偵辦，而詐欺通緝部分，則交由橋頭地檢署。

▲遭通緝的陳男北上尋友，入住旅館遇上臨檢遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方進入房內後，發現多包毒品安非他命、海洛因。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市板橋分局長黃南山呼籲，淨化選前治安為警察重點工作，強調對治安事件絕不容許暴力、恐嚇或其他非法脫序手段影響選舉，只要發生不法情事，絕對會嚴正執法、決不寬貸。防制毒品危害人人有責，呼籲民眾要勇於拒絕毒品，警方將持續加強執法，貫徹政府「反毒」的決心！

▲遭通緝的陳男北上尋友，入住旅館遇上臨檢遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方臨檢時，陳男房門半掩擔心讓警方發現房內毒品，但因通緝身分仍遭查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

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