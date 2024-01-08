外送平台「1元外送費」限定2天搶！　吃美食、囤生鮮雜貨都能用

▲外送平台限定2天搶1元外送費優惠。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就要搶起來！外送平台「foodpanda」驚喜祭出超殺「1元外送費」優惠活動，限定2天期間每日下午限時3小時只要於指定美食、生鮮雜貨店家下單滿低消，即可享「外送費1元」，小確幸快收下。

▲1元外送費優惠須滿低消才可使用。

foodpanda祭出「運費1元」超殺限時優惠，今（8）日、1月15日限定2天只要於下午2時至5時使用外送服務，即可享指定美食店家、生鮮雜貨「1元外送服務費」優惠；美食指定外送店家像是星巴克、可不可熟成紅茶、50 嵐、清心福全都有，還有炸物、麵線、蛋糕等，而生鮮雜貨指定店家則包括無印良品、小北百貨、屈臣氏、康是美、大樹藥局等，提醒須滿低消才可使用。

▲Uber Eats正在抽球賽門票。（圖／Uber Eats提供）

另，Uber Eats近日則在舉辦抽獎活動，即日起至1月11日只要於臉書粉專按讚及留言回答「有什麼跟打籃球相關的用品在Uber Eats上點得到」，同時標記1位朋友，就有機會抽《P. LEAGUE+新北國王主場賽事》門票，一共抽出6組幸運兒，每組皆可獲得該場賽事城堡高塔席C區門票2張。

Uber One會員則享有多一次抽獎機會，至1月9日前透過會員專屬e-mail連結完成報名，就有機會抽中限量《P. LEAGUE+ 新北國王主場賽事》1月20日城堡皇宮席A區門票1組共2張。