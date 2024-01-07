供應回穩「下周蛋價不變」　蛋商公會：春節前可能再跌價





▲國內雞蛋供應回穩，下周蛋價維持不變。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從兩個多月前接連3波調降，目前產地價38.5元、批發價48元，維持在近2年的低點。全台蛋商、蛋農代表今（7日）召開蛋價評議委員會，台北市蛋商公會理事長林天來表示，元旦連假剛結束，雞蛋供應回穩，下周蛋價不變，因產量恢復、疫情受控制，預估今年不太會缺蛋，農曆年前蛋價可望再下修。

國內蛋商和蛋農代表今召開蛋價評議委員會，林天來表示，隨著液蛋禁令解除、幾波寒流來襲，國內雞蛋買氣明顯提升，上周一度傳出雞蛋供應吃緊情況，但經過元旦連假3天之後，目前供應轉趨穩定，暫無調漲或調降空間，因此下周蛋價維持不變。

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林天來指出，目前國內每日雞蛋產量有12.1萬箱（每箱約200顆），足以供應國內所需，加上今年疫情沒有去年嚴峻，預估今年不太會有缺蛋問題，反觀今年春節年假長達7天，按往例雞蛋會有過剩情況，因此農曆年前蛋價可能會再下修。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3392萬隻，雞蛋每日生產量為12.1萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。台灣蛋雞事業產銷督導委員會報告也顯示，最新產銷動態呈現「市況穩定」。