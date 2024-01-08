陸帥學霸淪紐約街友！頂大博士「被妻拋棄」　親友將赴美見面

▲留美流浪博士已被安置好。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

一段紐約街頭華人的影片近期引發社會廣泛關注。一名男子自稱中國留美博士，已流浪紐約街頭16年，身分已獲得網友、復旦美國校友會（紐約）及家鄉江蘇江陰知情人士等多方確認，該流浪博士姓孫，確為上海復旦大學留美博士，後經婚姻不幸等變故淪落至此。

據《現代快報》報導，1月7日晚，家鄉知情人士處透露，在復旦校友會和在紐約的校友、同鄉幫助下，孫博士已搬進臨時住處。

影片首發者「王探長在紐約」也透過影片公開最新情況，孫博士已被安頓好，他還透過鏡頭表達了對其關注和幫助的人們的感謝。

復旦留美流浪博士事件源於幾天前「王探長在紐約」在網上發布的一段「中國博士在紐約流浪」的採訪影片，隨即引起網民的高度關注和熱議。流浪博士身分已獲得網友、復旦美國校友會（紐約）及家鄉知情人士等多方確認，該流浪博士姓孫，是江蘇江陰人。

孫博士原籍江陰長涇鎮長涇村孫家巷人，上學時屬「天才」、「神童」。知情人士表示，孫博士1984年8月長涇國中畢業後升入南菁中學，1985年1月被復旦大學少年班物理專業錄取，本科畢業後赴美國深造碩士、博士。

據他自述，上世紀90年代，他在紐約遇到一名中國女子，還帶著一個女兒，這名女子對他很好，慢慢地產生了感情，然後他們結婚了。沒想到，這名女子透過結婚拿到美國綠卡後，就跟他離婚了。他因此受到沉重的打擊，工作、生活都無法正常進行，人際關係也出了問題，「我開始出現幻聽，分不清現實和虛構。慢慢就偏離了正常的生活，開始流浪。」從2007年開始，他已經流浪了16年，靠著乞討和撿別人丟棄的食物活著。

面對該事件引發的關注，他的家人表示感謝，但不希望被過度打擾。下一步，校友會將根據孫博士精神狀況進行幫助計劃。另外，根據復旦校友會安排和孫博士本人意願，孫博士家人也將到美國與他們見面，並討論下一步事情。