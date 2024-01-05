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紐約地鐵列車相撞出軌24傷！　乘客脫困驚喊：行李從車廂被撞飛

▲▼紐約地鐵96街車站附近發生脫軌事故，警消協助疏散數百名旅客。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約地鐵96街車站附近發生脫軌事故，警消協助疏散數百名旅客。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國紐約市地下鐵在當地時間4日下午發生「出軌意外」，一列載有300多名乘客的列車和一輛載有4名工作人員的列車相撞，導致列車脫離軌道，造成至少24人受傷，而曼哈頓地區的地鐵服務也一度於當天下午交通尖峰時刻中斷，紐約地鐵設備老舊的問題再度被審視。

根據《美聯社》，紐約警方與相關交通部門官員表示，紐約市上西城（Upper West Side）一輛載有300多名乘客的1號列車，和一輛載有4名工作人員、當時暫停服務的紐約大都會運輸署（MTA）列車，於當地時間4日下午3時，在96街車站（96th Street station）附近相撞，造成列車脫軌意外。

▲▼紐約地鐵當地時間4日下午相撞脫軌，消防人員協助救援與調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紐約地鐵當地時間4日下午相撞脫軌，消防人員協助救援與調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紐約地鐵當地時間4日下午相撞脫軌，消防人員協助救援與調查。（圖／達志影像／美聯社）

城市應急管理辦公室官員透過社群媒體發布相片，相片顯示客運列車在一處有軌道切換機制的地方發生部分脫軌。官員們透露，目前尚未傳出設備故障的跡象，調查人員正在釐清是否涉及人為疏失。

19歲的乘客阿吉拉爾（Evelyn Aguilar）正在回到布魯克林的路上，卻恰巧遇上地鐵脫軌意外。她餘悸猶存，「這真的非常可怕！其他人的東西從地鐵車廂飛了過去，我的頭則撞在桿子上。」

紐約警察局表示，7名乘客、1名機組人員被送往醫院，現場至少有20輛救護車等候，包括警察、消防人員、地鐵救援人員。至於消防隊員則協助疏散列車上的數百名旅客。

▲▼警消與救援人員抵達現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲警消與救援人員抵達現場。（圖／達志影像／美聯社）

紐約大都會運輸署（MTA）交通局長戴維（Richard Davey）解釋，「暫停營運的列車之所以被困住，是因為有人拉了幾根緊急剎車繩，而工作人員當時正在車上重置剎車繩。不過謝天謝地，目前沒有傳出有人因此嚴重受傷。很顯然，兩輛列車不應該相撞。我們一定會追查到底！」

紐約大都會運輸署表示，此次出軌意外導致曼哈頓大部分地區的1、2、3號線地鐵暫停營運，工作人員於4日晚間清理軌道，盼能在5日早晨通勤時段恢復營運，不過官員們無法對此掛保證。

報導指出，近年來紐約市地鐵系統面臨老舊問題，包括屢次停電、交通信號問題，以及出現其他故障，且紐約大都會運輸署長期以來處於財政危機，其中部分原因是新冠疫情以來客流量、收入下跌，儘管當地政府試圖透過預算協助平衡收支。

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