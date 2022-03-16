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社會 社會焦點 保障人權

獨／妒罵購物專家搶她男人！名媛出庭喊跳樓　法官直接這麼做

▲李珍妮車禍出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲李珍妮PO文罵前男友陳友亮的新婚妻，挨告出庭不認帳。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

名媛李珍妮與北市五分埔商人「衣架大王」陳友亮未婚生子，2人分手後，陳男另跟電視購物專家古瀞涵交往結婚，李女涉因此吃醋動怒，2019年在臉書與古女任職的電視台粉絲團PO文附照，罵古女「介入別人感情的小三」等語，李女挨告出庭、一概否認，更批檢察官「為什麼要誣賴可憐的人」，台北地院審理認定就是李女所為，今依加重誹謗罪判刑4月，可上訴。

李珍妮今沒到庭聆判，她在本案最後辯論時，改口推稱是女兒用臉書帳號「李晨頤」PO文，李女強調自己的本名與身分證件都是「李珍妮」、不是「李晨頤」，以「李晨頤」之名登記的臉書帳號與LINE帳號，都不是她在使用。

李珍妮聲稱，之前沒說出這段「實情」，是為了保護女兒，李女更自稱因本案到台北市大安警分局作筆錄時，遭警員「逼供」，因為警員預先把問題打好，叫她只能逐題回答，「而且題目都對我不利」。

公訴檢察官指多位證人證稱，看過李珍妮使用「李晨頤」的臉書與LINE帳號，李女若真的隱瞞女兒PO文，李女就涉犯頂替刑責，若真是李女自己PO文，李女的辯解就涉犯誣告罪嫌。檢方並指即使古女介入李女和陳男的感情，也屬於私德，並非可受公評事項。

李珍妮當庭表達不滿，批檢方沒科學辦案、沒查出PO文IP位址是她所用的科學證據，「為什麼要誣賴可憐的人！檢察官你有沒有良心！」李女更嚷著很想自殺，揚言「如果從法院跳樓輕生，檢察官你就知道！」等語。

承審法官黃文昭反應很快，立刻當庭諭知李珍妮「應該尊重並愛惜自己生命」，並一再詢問李女是否需由法院聯繫社工提供輔導，如果需要，請李女跟律師提供聯絡方式，李女本來說好，還指定要有法律背景的社工，後來改變心意說不用了。法官連問數遍確認後，將這段過程都記明筆錄。

古瀞涵出庭指摘李珍妮至今沒表現出悔意，古女自稱只想要一個道歉，不想為難對方，請李女承認自己做錯的事，不要再浪費司法資源，古女感慨這2年跑法院花了很多時間，希望自己和對方都能有新的生活。

李珍妮表示願向古瀞涵道歉、相互撤告，她現在無業，和2個小孩都靠母親接濟過活，只能賠對方5萬元，但對方求償20萬元，所以破局，李女絮絮叨叨說她告古女3件案子，對方要花的律師費加起來就不只8萬元等等。

法官要李珍妮針對「妳是不是不能接受對方提出的求償金額」直接回答，李珍妮明白表示：「對！」並要求判無罪，自認「我本來就沒罪！」

本案源於李珍妮（48歲）於2004年間生下一名女兒，為了女兒生父是聯電榮譽副董事長宣明智，還是開發金前副總吳春臺，纏訟多年由法院判決確認吳男是生父，但在此官司期間，李珍妮和被稱為五分埔衣架大王的陳友亮交往，2013年為陳男生下一子。

當時盛傳李珍妮和陳友亮將步上禮堂，但最後未能修成正果，陳男後來與古瀞涵交往，並於2019年間結婚。

李女怒了，同年4月間從網路下載古女照片，加註「介入別人感情的小三，還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌」、「這位在VIVA購物台當購物專家的『瀞涵』，居然是介入別人感情的小三，現在還不要臉同居在男方家，男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚，因為這位瀞涵，害那女生的八年青春都被耽誤！一個女人有多少八年，真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對男女！」等語。

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